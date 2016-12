Tres condenas urbanísticas firmes abocan a Dénia a pagar 15 millones

El descalabro es mayúsculo. El Ayuntamiento de Dénia despide el año con un inopinado agujero de 15 millones de euros. Ha perdido tres pleitos urbanísticos. Las sentencias son firmes y han llegado casi de golpe.

El alcalde, Vicent Grimalt, del PSPV, avanzó ayer que ahora deberán negociar con los demandantes el pago a plazos. El ayuntamiento no puede abonar los 15 millones de una sola vez. Es la tercera parte de su presupuesto. El edil de Hacienda, el socialista Paco Roselló, aseveró que estas tres sentencias «nos hipotecan el futuro por muchos años». Y el portavoz de Compromís, Josep Crespo, añadió que el anterior gobierno del PP le dio «una patada hacia delante» a estos pleitos para que le estallaran al nuevo gobierno.

La sentencia de más cuantía, de casi 11 millones, es por un desencuentro con la familia Martínez Arbeloa que, en 1997, cedió al ayuntamiento un terreno de 5.157 metros cuadrados para que se terminara de urbanizar la avenida Ramón Ortega. Un conflicto aparentemente menor se ha convertido en una bomba de relojería. El ayuntamiento se saltó el convenio de la cesión. No quiso negociar con los dueños la expropiación de la reserva de aprovechamiento, que el consistorio valoraba en cero euros (consideró que la familia se la había cobrado al convertir en solares otros terrenos de Ramón Ortega). Una primera sentencia obligó al ayuntamiento a expropiar. Y siguió en sus trece de que ese suelo no valía nada. Los propietarios, en cambio, lo tasaron en diez millones. Y el jurado del justiprecio les dio la razón. El pleito ha llegado al Supremo, que le recrimina al ayuntamiento que siga enrocado en cuestionar la expropiación (un caso que ya había perdido). El Alto Tribunal le dice al ayuntamiento que no ha acreditado nada, pese a que «tenía fácil, en cuanto a administración urbanística», desmontar la pretensión de los demandantes.

En otra de las condenas, de dos millones de euros, el edil de Hacienda reveló que los propios abogados municipales aconsejaron al entonces gobierno del PP desistir de litigios y sondear «la negociación extrajudicial». Pero los populares llevaron los pleitos hasta el final pese a ir perdiendo en todas las instancias. Y ahora el ayuntamiento se asoma a ese abismo de 15 millones.