El alcalde (PSPV) asegura que no le temblará el pulso al buscar responsables

El alcalde, el socialista Vicent Grimalt, dijo que el anterior gobierno local del PP sabía que estas sentencias firmes le estallarían al pacto de PSPV y Compromís. «Más de uno estará riéndose, pero que sepan que no le hacen daño al actual gobierno, sino a todos los ciudadanos». Grimalt avanzó que no le temblará el pulso a la hora de buscar a los responsables de tantos tropiezos. «Abriremos expedientes y si hay que tirar a alguien, se hará». «Es evidente que la gestión urbanística no se ha hecho bien», aseguró el munícipe, que se mostró confiado en negociar ahora con los demandantes los plazos para pagar las indemnizaciones. A tocateja es imposible.