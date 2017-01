Belenes para dar la vuelta al mundo

Exposición. El museo municipal de la Boca del Calvari de Benidorm acoge estos días una muestra de lo más singular: 435 belenes recopilados a lo largo de más de 40 años por todo el mundo por Francisco Llorens Orts.

Resulta extraño imaginar cómo celebrarán la Navidad las familias de lugares tan recónditos del mundo como Madagascar, Birmania, Bali, Singapur o Nepal. Incluso, si en estos lugares la gente tendrá por costumbre celebrar unas fiestas tan arraigadas en la fe cristiana pese a no ser ésta la religión mayoritaria en ninguno de dichos países. Por eso, resulta de lo más singular una exposición que puede visitarse hasta el final de las Navidades en el museo municipal de la Boca del Calvari, que recoge un total de 435 belenes procedentes de destinos como los mencionados anteriormente, pero también de Jerusalén, Sudáfrica, Turquía, Rusia o prácticamente todos los países del sur y del centro de América.

Todos los nacimientos forman parte de la colección particular de Francisco Llorens Orts, conocido popularmente como Paco Rosera, que por unos días ha sacado de las estanterías de su casa todos los que ha ido recopilando a lo largo de los últimos 40 años para que puedan ser visitados por el público.

La exposición recoge también belenes tradicionales elaborados con todo tipo de elementos: desde barro a tela, lana, porcelana, escayola, papel o madera, hasta uno formado por las famosas latas de Coca-Cola con los nombres de José, María, Jesús y el Ángel. «Y el primero que compré, cuando tenía siete u ocho años en Casa Elio», explica, la tienda donde los niños del pueblo compraban las figuritas para hacer sus belenes caseros, y que, pese a tener más de 60 años, luce prácticamente como nuevo.

«Muchos los he comprado yo cuando he ido de viaje o los he encargado a artesanos, pero muchos otros me los han traído amigos desde todas las partes del mundo», relata. Entre las piezas más longevas destaca un belén de papel troquelado que una tía suya que vivía en Nueva York envió por carta a su abuela en 1944, con tres billetes de cinco dólares que aún conserva.

La muestra, que ya lleva unas 8.000 visitas, estará abierta hasta después de Reyes. Y, con ella, además de embelesar a los niños que acuden a este museo, Rosera habrá cumplido un sueño: «Me hacía muchísima ilusión exponerlos y por fin lo he conseguido», afirma.