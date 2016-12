Levantan la restricción para beber agua del grifo en l'Albir

La prohibición ha perjudicado a más de 70.000 ciudadanos.

La prohibición de beber agua del grifo que se mantienen desde hace cinco días en tres municipios de la Marina Baixa ha quedado levantada de forma parcial, aunque sólo para una pequeña parte de las zonas afectadas: el área de abastecimiento de l'Albir, en l'Alfàs del Pi. Así lo confirmó ayer el Ayuntamiento de la localidad, después de que las medidas correctoras que se habían venido aplicando durante estos días consiguieran que los niveles de turbidez del agua, provocada por las intensas lluvias de hace una semana, hayan regresado a sus cotas normales en esta zona del municipio. El resto de ciudadanos del centro urbano y otros puntos del término municipal de l'Alfàs, La Nucía y la mayor parte de los residentes en Altea –a excepción de Altea la Vella y las urbanizaciones de la sierra Bernia, que no se han visto afectadas– continuaron ayer, por quinto y cuarto día consecutivo, sin poder utilizar el agua de la red.

Fuentes municipales de estas tres localidades explicaron ayer que todas las analíticas que se han efectuado estos días han ido mostrando, una a una, menor turbidez en el agua, aunque todavía no a niveles aptos para el consumo. Por ello, Salud Pública decidió el pasado domingo levantar la restricción en el uso para la higiene personal, pero no para beber o para otros usos, como el preparado o la limpieza de alimentos. Las mismas fuentes confiaron en que, si las muestras en los caudales de la red continúan en la misma tónica que días atrás, la situación pueda empezar a regresar a la normalidad a partir de hoy, aunque no quisieron darlo por seguro hasta que sea este departamento sanitario el que lo confirme.

Lo mismo señalaron vecinos de las zonas afectadas, que explicaron que ayer el agua ya salía del grifo de sus viviendas mucho más transparente que días atrás, pero continuan sin fiarse: «Seguimos usando de la botella para todo», indicaron.



Efecto arrastre

Como ha venido contando días atrás este diario, son cerca de 70.000 vecinos de la Marina Baixa los que se han visto afectados por esta situación desde que el pasado jueves por la tarde el Ayuntamiento de l'Alfàs diera la voz de alarma. A él se sumaron el viernes los de Altea y La Nucía, después de que la Dirección General de Salud Pública detectara un elevado nivel de turbidez en el agua, como consecuencia de las intensas lluvias que cayeron sobre la provincia hace ahora una semana. La fuerza del agua removió los sedimentos de la presa y del cauce del Guadalest, desde donde se abastece a estas tres poblaciones, lo que disparó la turbidez de los caudales que llegan al grifo para ser consumidos. A ello se suma el hecho de que ninguno de los tres municipios afectados dispone de una planta potabilizadora, donde se podría haber tratado el agua en el paso previo a su llegada a los hogares. En el caso de l'Alfàs, por ejemplo, el nivel de agua turbia alcanzó el jueves el 27%, cuando la normativa recomienda un índice máximo del 1%, según explicó el edil de Aguas de este municipio, Toni Such.

La prohibición de beber y usar agua del grifo ha hecho que los vecinos tuvieran que recurrir a agua embotellada para cualquier uso durante todos estos días, incluyendo Nochebuena y Navidad.