Sanidad da luz verde a utilizar el agua para la higiene en l'Alfàs, La Nucía y Altea

La Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública dio ayer luz verde para utilizar el agua potable para la higiene personal de los vecinos de L'Alfàs del Pi, La Nucía y Altea tras mejorar las analíticas. Sin embargo, estos datos positivos no fueron suficientes para decretar que el líquido es apto para el consumo humano, por lo que los afectados llevan cuatro días, incluyendo Nochebuena y Navidad, sin poder beber ni cocinar con el agua suministrada a través de las redes municipales.

Durante este fin de semana, los técnicos de las tres localidades han ido realizando análisis en el agua potable y remitiéndolos a la conselleria. En general, los resultados han ido mejorando y ya no sale tan turbia como a finales de la semana pasada. En el caso de La Nucía, según informó ayer el Ayuntamiento a través de un comunicado, «el Consistorio ha recibido hoy por la tarde [por ayer por la tarde] instrucciones de la Conselleria de Salud Pública para "levantar la restricción para el uso del agua para la higiene personal" tras los análisis remitidos por el Ayuntamiento». No obstante, «a pesar de disminuir la turbidez el agua continúa "no siendo apta para el consumo humano ni para la preparación de alimentos"».

Esta nueva situación seguirá vigente hasta «nuevo aviso». Ante este contexto, fuentes municipales indicaron que «durante los próximos días el Servicio Municipal de Aguas seguirá realizando analíticas para determinar el nivel de turbidez» y esperan que pronto se llegue a los registros adecuados y se pueda regresar a la normalidad.

Los 21.000 afectados de l'Alfàs cumplen hoy cinco días sin poder beber ni cocinar con agua potable, con los cambios que ello conlleva, relacionados con la compra y utilización de agua embotellada, y más en estos días festivos. Sin embargo, ayer por la tarde, esta restricción se suavizó al informar el Ayuntamiento de que la Dirección General de Salud Pública también dio el visto bueno para que los vecinos del casco urbano utilizaran el agua para higiene personal.

Toni Such, edil de Aguas, indicó a este diario ayer por la mañana que los resultados que daban las analíticas eran mejores y que el agua ya no salía tan turbia. Unos efectos que llevaron a que la autoridad autonómica aprobara solo su uso para aseo personal.

En Altea también estaban en una situación similar puesto que de los resultados del estudio específico del agua indicaban ayer que no se podía ni beber ni cocinar con agua potable, según informó el alcalde Jaume Llinares. Aunque, según pudo saber este diario de testimonios de vecinos, muchos de ellos volvieron a utilizarla para la higiene personal, salvo para lavarse los dientes, desde principios del fin de semana ya que el agua salía más transparente. Sin embargo, siguen las medidas restrictivas para el consumo humano que se aplican en Altea dado que se abastece de las reservas de Guadalest mientras que en Altea la Vella o en las urbanizaciones de la sierra del Bernia no están «sufriendo» estos problemas ya que las viviendas se abastecen de pozos.

El primer edil así como el conejal de Infraestructuras y Recursos Hídricos, Roc Ferrer, esperan que hoy mejoren los niveles y pronto puedan recibir una comunicación de Sanidad que indique que es apta para el consumo humano.



El Comtat

Los vecinos de la pedanía de L'Alcúdia, en Cocentaina, también están a la espera de que el Ayuntamiento les indique que ya pueden consumir agua potable. En este núcleo urbano, así como en los polígonos industriales de Sant Cristòfol y en les Jovades siguen sin poder utilizar el agua del grifo debido a unas filtraciones de tierra en el pozo de la Querola, según el último comunicado emitido por el Consistorio.