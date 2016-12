Salud Pública amplía las restricciones de consumo de agua a las poblaciones de Altea y La Nucía

Altea la Vella y las urbanizaciones de la sierra de Bernia no están afectadas por la restricción, debido a que reciben agua de pozos

El área de Salud Pública de la Marina Baixa ha ampliado las restricciones de agua a los municipios de Altea y La Nucía, un día después de que el Ayuntamiento de l'Alfàs del Pi emitiera un bando en el que se alertaba a los vecinos de que el agua corriente no era apta para el consumo humano. Así lo han confirmado fuentes del Consistorio alteano, que ha emitido un bando de urgencia alertando a todos sus ciudadanos de la situación.

Como ya avanzó ayer este diario, el Ayuntamiento de l'Alfàs del Pi emitió ayer por la tarde un bando para restringir el uso del agua del grifo al consumo humano de sus más de 21.000 habitantes tras las graves inundaciones que se registraron hace unos días en la zona. Así, en el documento se advierte de que «con el objetivo de evitar riesgos para la salud del consumidor se califica el agua de la zona de abastecimiento de l'Alfàs del Pi, como no apta para bebida, preparado de alimentos, así como para higiene personal, pudiéndose utilizar para cualquier otro uso».

La restricción del consumo del agua es consecuencia de las fuertes lluvias que hace unos días asolaron la comarca de la Marina Baixa. Las corrientes provocaron un «efecto arrastre» que terminó por remover el agua del pantano de Guadalest, que abastece a l'Alfàs. De ahí que se solicitara una análitica para examinar el por qué del enturbamiento del agua. Un estudio que detectó anomalías en los parámetros de turbidez de los caudales, como se indica en el bando.

Todo ello provocó que el agua del grifo esté saliendo estos últimos días algo más «blanquecina» de lo normal, según explicaron fuentes municipales y de Hidraqua, quienes recalcaron que la decisión de declarar el agua «no apta» para el consumo humano se trata de una medida de precaución para evitar cualquier mínimo incidente e insistieron en que la intención es resolver este contratiempo a la mayor brevedad para que los vecinos vuelvan a tener acceso al suministro de la red pública de cara a Nochebuena o el día de Navidad. Aún así, estas mismas fuentes aclararon que la medida obedece a que los caudales no alcanzan los criterios de calidad requeridos por la Dirección General de Salud Pública para el consumo humano.

Durante toda la mañana se han realizado en l'Alfàs varias analíticas para hacer un seguimiento sobre la evolución de los caudales. Sobre las mismas, fuentes de la concesionaria Hidraqua han indicado a Efe que las restricciones en la zona de El Albir han finalizado una vez que el agua ha alcanzado niveles normales y aptos para el consumo. A estas horas, no obstante, la restricción se mantiene en el casco urbano alfasino.

En este sentido, el concejal de Aguas, Toni Such, ha señalado que a lo largo de la tarde se restablecerá el servicio en su totalidad en la zona del Albir, aunque no pudo aclarar cuándo se podrá volver a consumir del grifo en el resto del municipio. "Si no es esta tarde, será a primera hora de mañana", ha precisado Such.

Según las mismas fuentes, el bando se publicó después de constatar, por parte de la concesionaria, que el nivel de turbidez del agua procedente del embalse de Guadalest había subido hasta el 27 %, cuando lo máximo permitido es del 1 %.

Esta mañana, los niveles de turbidez ya habían descendido al 15%, tras el drenaje de las tuberías, aunque aún continúa muy por encima de los niveles óptimos.



Anomalías en otros municipios vecinos

Por lo que se refiere a Altea, desde el Ayuntamiento han confirmado que el bando emitido por el alcalde se expresa en los mismos términos que el de su vecino alfasino, dado que la llegada de agua al municipio también procede del embalse de Guadalest. De tal modo, se indica que el agua no es apta para beber, el aseo personal o la preparación de alimentos, excepto en Altea la Vella y las urbanizaciones de la sierra de Bernia, que reciben el agua de pozos de la sierra y donde no se han detectado anomalías.

Desde el gobierno local no han podido concretar cuándo está previsto que el agua vuelva a ser apta para el consumo.

Igualmente, fuentes municipales del Ayuntamiento de La Nucía también han confirmado esta tarde que el alcalde va a emitir un bando en este mismo sentido, debido a que el agua de la red, que es la misma que la que beben las dos poblaciones vecinas, también ha registrado anomalías en esta localidad.