El Centro de Los Molinos reforzará su potencial con ayuda del Ayuntamiento y la Cooperativa Eléctrica

El Centro Medioambiental (CEMA) Los Molinos tendrá un impulso. Esta semana se ha firmado un convenio entre la Fundación CAM, el Ayuntamiento de Crevillent y la Cooperativa Eléctrica. Para ello, Luis Boyer, presidente de la Fundación CAM, gestora del Cema; el alcalde de Crevillent, César Augusto Asencio y el presidente de la entidad Cooperativa Eléctrica San Francisco de Asís, Guillermo Belso sellaron este acuerdo de colaboración con Fundación CAM mediante una aportación anual de 40.000 euros, donde el Ayuntamiento y la Cooperativa aportará 20.000 euros. Participarán, así, con en el mantenimiento de las instalaciones y la puesta en marcha de nuevos proyectos enfocados a la investigación. A la firma del convenio se ha rubricado también un protocolo para desarrollar actividades de divulgación formación, sensibilización y conservación del medio ambiente.

Desde el Ayuntamiento sostienen que el pasado año, por motivos de ajuste de tiempo y cuestiones técnicas la CAM no pudo justificar sus facturas , así que no fue posible llevar a cabo esta colaboración. Sin embargo, Asencio agradece a la Fundación que a pesar de no materializarse el convenio durante 2017 los crevillentinos no se vieron perjudicados y siguieron disfrutando de servicios gratuitos en las instalaciones.

Guillermo Belso, presidente de Cooperativa Eléctrica, se refiere a esta colaboración como un proyecto importante para poner en valor el centro, que encaja con los propósitos de Cooperativa, tanto desde el punto de vista de conservación y formación en el tema del medioambiente, "como en el tratamiento de las energías renovables, que son el presente y el futuro de la Cooperativa", señala.



Por su parte, Luis Boyer agradece al Ayuntamiento y a la Cooperativa por sus aportaciones, ya que desde que Caja de Ahorros del Mediterráneo dejó de existir, son necesarias las aportaciones de Administraciones públicas y empresas privadas para seguir manteniendo la gran infraestructura de centros ambientales como el Cema Los Molinos. Se priorizaba así, desde la Fundación la puesta en marcha del observatorio para el empleo.