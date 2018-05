El PP de Crevillent acepta retirar tres de las cinco calles franquistas que denunció l´Esquerra

El Ayuntamiento de Crevillent eliminará tres nombres franquistas del callejero al considerar que quedan dentro de la aplicación de la Ley de Memoria Histórica. Las placas de la calle Enrique Varela, Doctor Augusto Aznar y Maciá Rives serán retiradas, ya que estas personas, considera el equipo de gobierno, participaron abiertamente en el levantamiento frente al Gobierno del Frente Popular, con acto de fuerza armado. Sin embargo, el Ejecutivo local, del PP, ha desestimado, de entrada, las otras dos propuestas de retirada que planteó el grupo de l'Esquerra, porque consideran que no incumplen la ley, «porque no tuvieron relación con la exaltación al levantamiento militar», según explican desde el Consistorio. Estas fueron las conclusiones a las que se llegó ayer en la Junta de Portavoces, aunque no se han terminado de acercar posturas por parte de los grupos y no será hasta la próxima reunión sobre Memoria Histórica, en las próximas semanas, cuando se busque el consenso para aprobar en pleno esta propuesta de retirada de elementos incompatibles con la ley.

El Partido Popular excluye del listado de calles susceptibles de sustitución la de Francisco Candela Martí y Salvador Mas. Según el alcalde, César Asencio, estos nombres hacen referencia a dos jefes locales de la Falange Española que fueron condenados a muerte por su militancia política y por, supuestamente, provocar altercados, «pero no tuvieron que ver con el alzamiento militar porque en esa fecha estaban detenidos preventivamente», señala.

Desde l'Esquerra, sin embargo, son escépticos con esta propuesta y defienden que se incorporen las cinco calles en lugar de tres porque valoran que estas figuras participaron en actos violentos, con lo que anuncian que remitirán toda la documentación a la Generalitat para que tomen cartas en el asunto. Los socialistas también tienen dudas razonables sobre si estos dos cargos se ajustan a la aplicación de la ley y proponen que, en caso de hacerlo, también sea el Ayuntamiento el que de manera autónoma decida si se retiran o no. Desde Ciudadanos alegan que antes de posicionarse estudiarán si uno de los nombres propuestos para retirar, como es el caso del Doctor Augusto Aznar, se corresponde con el médico, militar falangista y golpista condenado en 1936 por rebelión militar, o si se trata de una coincidencia con alguien al que no se le imputan esos hechos.

Si en la próxima reunión se llega a un acuerdo definitivo, la propuesta irá a comisión de gobernación de régimen interior, para, por último, pasar por pleno. Sin embargo, todavía no se han planteado las alternativas a estas calles, aunque en la anterior Junta de Portavoces se lanzó la idea de que podrían dedicarse estos viales a los primeros alcaldes demócratas de Crevillent.

La retirada de elementos franquistas parte de una moción que presentó a finales de 2015 el grupo de l'Esquerra. En una comisión de Cultura este partido y Compromís presentaron un listado de 11 calles, que representaban a cargos que podrían ser susceptibles de formar parte de actos conmemorativos de exaltación personal o colectiva de la sublevación militar, la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura. Tras las investigaciones se han descartado ocho calles, como Diego López, porque no hace referencia al guardia civil que abatió a dos manifestantes en 1934 sino al primer niño de San Ildefonso que cantó el Gordo de la Lotería Nacional.