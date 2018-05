Santa Pola exige a Fomento que mantenga el distrito marítimo tras jubilarse el jefe de servicio

El sector pesquero y naval de Santa Pola está en alerta por el posible cierre del distrito marítimo de Santa Pola, un servicio para resolver trámites administrativos y que depende de la Dirección General de la Marina Mercante del Ministerio de Fomento.

Esta alarma viene desde que las entidades locales tienen constancia de la próxima jubilación del jefe de servicio del distrito de la villa marinera, a finales de este año, y temen que se repita la situación de otros municipios como Villajoyosa, donde se ha prescindido de esta sede administrativa por falta de personal.

El 23 de abril la Cofradía de Pescadores envió una petición al director general de la Marina Mercante y a la Capitanía de Alicante, ya que es la sede que gestiona los cinco distritos repartidos por la provincia. Con este escrito pretenden que se mantenga abierto el distrito, teniendo en cuenta que la flota pesquera de Santa Pola es la mayor de toda la Comunidad Valenciana en la que hay inscritos 86 buques de pesca, 74 armadores y alrededor de 400 marineros, más las embarcaciones de Tabarca que ascienden a seis embarcaciones y 11 tripulantes, así como los barcos de bandera extranjera que desembarcan los naseros y mercantes.

Sin embargo, desde la Capitanía de Alicante no tienen constancia de que se vaya a cerrar esta unidad administrativa. Reconocen que con la jubilación del jefe de servicio del distrito es probable que se quede sólo un administrativo en estas oficinas. «Es conveniente que sigan los distritos, pero no con una dotación de gente tan grande, además de que, por antecedentes en otros sitios, las plazas libres no salen», explican desde la Capitanía provincial. Añaden que en el caso de las personas jurídicas los trámites obligatoriamente se resuelven vía telemática según la ley en vigor, y en el caso de particulares todo está girando hacia el sistema telemático.

Desde la cofradía explican que el cierre de esta sede provocaría un perjuicio para los pescadores porque tienen que gestionar una elevada cantidad de documentación diaria, y la mayoría tienen que resolverla de manera presencial, como podrían ser cuestiones referentes a los enroles, despachos de buques, cambios y traslados de puertos o reconocimientos técnicos y médicos. La supresión de este servicio les obligaría a desplazarse a la Capitanía de Alicante, «y perderían la mañana entera para gestionar la documentación, que ya es un inconveniente añadido al que tenían, porque los horarios de atención coinciden con los de faenar», añaden desde la cofradía.

El Ayuntamiento también solicitará a Fomento el mantenimiento del distrito, a través de una moción presentada por el Partido Popular en el último pleno, apoyada por todos los grupos municipales.