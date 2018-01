El equipo de gobierno aprueba un plan de incentivos para la Policía Local con la abstención de PP y Cs

Un plan de incentivos para la Policía Local y que los agentes puedan conciliar la vida laboral y la familiar son algunos de los objetivos del cambio de sistema de organización que ha planteado el equipo de gobierno de Santa Pola. El nuevo acuerdo afecta a los horarios y las retribuciones de los empleados públicos. El cambio de acuerdo fue aprobado en el pleno con los votos a favor del equipo de gobierno, y la abstención de la oposición. Un cambio que llega siete meses después de que varios de los integrantes del cuerpo de seguridad fueran detenidos por el caso de los uniformes.

En el pleno, la oposición se abstuvo, pero subrayaron que por la falta de consignación económica, ya que todavía no está aprobado el presupuesto de 2018, y, con el de 2017, no hay suficiente dinero para afrontar este acuerdo. Sin embargo, están a favor del contenido, porque ha sido consensuado con los sindicatos y lo apoya la mayoría de agentes. Desde Ciudadanos destacaron que estaban en contra de la inclusión del punto en el orden del día, dado que lo adecuado sería esperar a su votación una vez se aprobasen los presupuestos, y, del mismo modo, el PP solicitó la retirada del punto en el pleno para poder debatirlo más adelante. La abstención, en ambos casos, se debió a que, según el informe de Intervención, no existe asignación presupuestaria.

Con el nuevo acuerdo, los agentes pasarán de un sistema 8x6, en el que trabajan ocho días y descansan seis, a un 7x7. Además, mejorarán las condiciones económicas. Con el acuerdo del año 2009, los agentes hacían 198 horas más de servicio al año, porque existía una prolongación adicional de jornada. Ahora, se elimina esta extensión y se amplía el horario para que se produzca un solapamiento. Así, los agentes tienen 25 minutos para prepararse la vestimenta y el cuidado del arma. Además, se reduce la prolongación y aumenta el precio de estas horas, que pasa de 21 a 25 euros. Como novedad, este acuerdo contempla una bonificación por los fines de semana que se trabajen completos y se aumenta la remuneración en los festivos. El precio de los festivos especiales (que ahora incluye más turnos), y la asistencia a juicios tiene un aumento de cinco euros. Además, se aplicará una bonificación en caso de que, por circunstancias del servicio, un agente tenga que asumir el mando. En cuanto al periodo estival, donde se reducía el precio por hora por el acuerdo de 2009, se mantiene la retribución estable, como en el resto del año, para incentivar el servicio. Asimismo, se pretende aumentar la plantilla a través de ofertas de empleo y comisiones de servicio. Este método es el que se ha utilizado para sustituir a los miembros de la Policía que se han visto envueltos en el caso de los uniformes y se encuentran de baja laboral. En cuanto al jefe del servicio, se encuentra en la misma situación y el inspector es el que está haciendo de jefe en funciones.