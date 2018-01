El Calvario reclama más vigilancia

Aumentar la limpieza de algunas zonas, mejorar las carreteras o incluir nuevos juegos infantiles en los parques son algunas de las peticiones de los vecinos de la zona del Calvario de Santa Pola. Pero, una de las reclamaciones que se repite entre una parte importante de los habitantes es el mayor control policial para evitar los botellones en los lugares públicos donde van menores o los actos vandálicos.

El reclamo que se repite entre varios de los vecinos es el aumento del control policial, sobre todo, en los parques. Los residentes se quejan de que en las zonas verdes del barrio, se hacen botellones, y que,en la mayoría de ocasiones, no depositan las botellas en las basuras, sino que las dejan en el suelo o en lugares donde pueden ir niños y mascotas. De hecho, los padres y abuelos de los más pequeños solicitan mayor control porque consideran que estas actuaciones no deberían realizarse en lugares públicos donde puede haber menores.

Asimismo, la petición del mayor control policial en la zona está relacionado con los actos vandálicos que se producen. Algunas de las áreas de juegos están llenas de pintadas, al igual que las paredes y muros de los parques. Por su parte, uno de los vecinos destacó que los adolescentes que se saltan las clases se esconden en una de las construcciones abandonadas, o en las inmediaciones del parque, y dejan por el suelo los envases de las comidas y bebidas que consumen. Por todas estas razones, los vecinos reclaman el incremento de la vigilancia en la zona, para mayor seguridad de los residentes. Sobre todo, porque es un barrio con un número importante de personas mayores.

Otra de las peticiones de los vecinos es aumentar la limpieza en la zona. Pese a que los servicios municipales limpian continuamente las calles y las zonas verdes del Calvario, algo que agradecen los habitantes, algunas partes presentan suciedad. Las áreas menos céntricas de los parques albergan botellas, envases, latas y residuos en general, por lo que algunos vecinos piden que los servicios de jardinería y de limpieza quite, también, la basura de esas zonas.

Sin embargo, los residentes también señalan que uno de los motivos para que los alrededores de los parques estén en ese estado es que los usuarios no respetan las instalaciones y depositan la basura en lugares que no están habilitados para ello. Respecto a la suciedad, algunos vecinos se quejan de que los dueños de los animales no tienen cuidado y no recogen los excrementos de sus mascotas. Con todo, los vecinos que viven en otras zonas y que visitan el Calvario porque tienen familiares o amigos en el barrio, destacan que es una de las partes más limpias del municipio. Opinión que comparten la gran mayoría de los residentes, salvo en algunas zonas puntuales en las que se acumulan mayor suciedad.

Los vecinos que tienen niños pequeños solicitan el cambio de algunos de los juegos infantiles porque debido al paso del tiempo y del vandalismo, se encuentran en mal estado. Además, piden más zonas de entretenimiento para los bebés. Entre las quejas también se encuentra la de un vecino que señala que sería necesario mejorar las carreteras de la zona, porque es un barrio que tiene bastante tráfico y en algunos puntos la vía no está en buenas condiciones. Sería significativo que se mejorara el asfaltado de las calles para evitar accidentes, según destacó este residente.