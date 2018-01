Preparada para la Media Maratón

Las calles por las que transcurre la competición no serán cortadas hasta la tarde o noche del día previo.

A poco más de una semana de la celebración de la 29ª Media Maratón de Santa Pola, la localidad ya ha comenzado a experimentar los primeros cambios. Así, desde hace unos días, en las aceras de las calles por las que pasarán los corredores se han instalado vallas, y en el punto de salida y llegada de la competición, se ha realizado el montaje de las gradas y del entablado, con el objetivo de que el próximo 21 de enero esté todo preparado.

Un grupo de operarios lleva ya varios días trabajando en la organización del evento, con la colocación de diferentes elementos en la vía pública, como vallas o gradas. Sin embargo, según destacó la empresa que se encarga de la organización de la competición, White Go For It, las calles no serán cortadas al tráfico hasta el sábado antes de la prueba, por la tarde o por la noche, para causar las mínimas molestias posibles.

El corte de calles o carriles que se realice durante esta semana y la siguiente, como por la colocación de vallas en uno de los carriles de la calle Fernando Pérez Ojeda durante estos días, no es definitivo. De hecho, según destacaron desde la organización, es algo puntual debido a la preparación de los elementos necesarios para la realización de la prueba, como en este caso, la colocación de las gradas para el público y del escenario, en el punto de salida y llegada de la competición.

En cuanto a las vallas, son una pieza que se instala en la realización de la mayor parte de eventos en la vía pública para mayor seguridad de los asistentes. Y el hecho de que ya estén ubicadas, al igual que las gradas, en algunas de las aceras y puntos por los que pasa la Media Maratón, como en el cruce entre la avenida de Granda y Fernando Pérez Ojeda, tiene como objetivo aligerar el trabajo de organización en los días previos a la competición, según señaló la concejala de Deportes Loli Tomás.

Además, desde la organización del evento destacan que ya están preparando todos los aspectos indispensables para la realización de la prueba y para atender las necesidades de los corredores que van a participar en la media maratón. Así, los organizadores ya han comenzado a acondicionar las diferentes zonas del municipio en las que se ubicarán parkings para los participantes en el evento y sus familiares.

Dada la elevada participación en la prueba, los organizadores cuentan con una agencia de viajes y alojamiento oficial de la carrera. Esta compañía ofrece hoteles cercanos a Santa Pola con privilegios para los corredores como un precio especial, horario de desayuno con anterioridad para poder estar preparado para el evento o salida tardía del hotel para que puedan ducharse y asearse, tras la realización de la prueba. Respecto a esto, los organizadores también están teniendo en cuenta la provisión de zonas de aseo públicas para los corredores.

Con todo, durante la próxima semana, la empresa continuará realizando diferentes acciones en el municipio para que el próximo día 21 esté todo listo para que tanto los corredores como el público puedan disfrutar de la competición de manera segura.