Lluvia de empleo público en Crevillent

El inicio del año ha traído consigo nuevas oportunidades de empleo en Crevillent. Y es que el Ayuntamiento ha sacado la mayor oferta pública de empleo de los últimos años,con un total de 24 plazas para diferentes áreas del municipio, con el fin de consolidar los servicios municipales y de profesionalizar el personal.

Antes de que comenzara la crisis, el Consistorio sacó ocho plazas de nueva creación, según destacó el alcalde, César Asencio. Desde entonces, no habían ofertado más puestos, ya que la ley no lo permitía. Así, las plazas actuales no son de nueva creación, sino que van a cubrir plazas de interinos o vacantes, entre otras.

La mayor oferta de plazas proviene del área de Policia Local, ya que se ofertan 12 puestos para agente, pertenecientes al subgrupo C1 , a la que le siguen las plazas para trabajadores sociales, del subgrupo A2, con un total de tres.Por su parte, también se ofertan dos plazas de administrativos, auxiliares técnicos y conserjes, y una para técnico de deportes, técnico de gestión y conserje sepulturero, lo que hacen un total de 24.

Así, con esta oferta de empleo público se pretende ofrecer mayor seguridad y estabilidad en el empleo de los trabajadores del Ayuntamiento, a la vez que se profesionaliza el personal, a través del acceso a plazas de categorías superiores, según señaló el alcalde de Crevillent, César Asencio. A su vez, también quieren consolidar, desde el Consistorio, los servicios municipales al tiempo que los racionalizan, para que todos los puestos de las diferentes áreas estén cubiertos, así como reforzar las plazas vacantes. Además, Asencio afirmó que la oferta de empleo se realiza, también, para cumplir la ley, ya que las puestos no pueden estar permanentemente cubiertos por interinos.

De hecho, algunas de las plazas de esta oferta de empleo estaban incluidas en el presupuesto de 2017, pero, ante la necesidad de reconvertir algunos puestos de trabajo que habían quedado vacantes y de promover la profesionalización del personal, se realizó una oferta de empleo extraordinaria para complementar a la del ejercicio inicial.

Con todo, estas plazas, para las que hay un plazo de tres años para realizar las oposiciones por orden de prioridad y necesidades de la localidad, se dividen en diferentes puestos de trabajo. Así pues, se ofertan plazas para cubrir vacantes, bien por jubilación, defunción o traslado, plazas que están cubiertas por interinos y tienen que ser ocupadas de forma definida o de promoción interna. Estas últimas dan la posibilidad de ascender de categoría profesional y, por tanto, dejan el anterior puesto libre, lo que genera un nuevo lugar de trabajo, que se adjudica en otra oferta.