Una radio para todos los vecinos de Santa Pola

El proyecto hará partícipe a las asociaciones, entidades y grupos políticos municipales

Los vecinos, asociaciones y entidades de Santa Pola tendrán, a partir del próximo año, un lugar donde mostrar su opinión e informar de las acciones que están llevando a cabo en el municipio. Así, después de más de un año de trabajo, la asociación cultural La Veu de Santa Pola, ha firmado un convenio con el Ayuntamiento de la localidad, para la puesta en marcha y gestión de la radio comunitaria. Por ello, el Consistorio destinará una parte del presupuesto municipal de 2018, para la remodelación del Mercado Central de la localidad, donde se instalará la nueva radio.

El acuerdo, que llega un años después de que se formara la primera asamblea informativa en la que los creadores de la idea mostraron el proyecto a asociaciones solidarias, AMPAS y entidades deportivas del municipio, contempla una colaboración entre las diferentes asociaciones y vecinos del pueblo para la creación de un medio de comunicación participativo, que incluye también, el trabajo comunitario de información con colegios de la localidad.

Según señaló el concejal de participación Ciudadana de la villa marinera, Samuel Ortiz, la creación de la radio comunitaria está incluida en las presupuestos municipales del próximo año, por lo que se remodelará una parte del Mercado Central para ubicar la infraestructura radiofónica y que pueda comenzar a funcionar. El proyecto de la emisora ya estaba realizado, pero al ser antiguo y permanecer durante mucho tiempo parado, se ha realizado uno nuevo, según destacaron desde el Ayuntamiento.Por tanto, durante los primeros meses de 2018 la radio comunitaria, comenzará sus emisiones en el 107.8 del dial FM y a través de las plataformas digitales.

El objetivo es que los vecinos tengan derecho a la libertad de expresión y, por tanto, de acceso a los medios de comunicación, para que los santapoleros puedan informar sobre los aspectos relacionados con la localidad, como cultura, deporte, costumbres, historia o datos curiosos que les interesen. Para llevar a cabo el proyecto es necesario que la gente participe en la creación de espacios radiofónicos ya que los programas de la emisora no estarán realizados por profesionales de la comunicación, si no que serán los propios vecinos los que los lleven a cabo, ya que para poder participar no es necesario tener experiencia. La asamblea y las personas interesadas en formar parte del proyecto radiofónico se reúnen semanalmente en la Sènia, para dar forma a los programas.

Como el medio quiere ser lo más participativo posible, se incluirá una parte de trabajo comunitario de información con los centros educativos. Así, los colegios podrán realizar sus propios programas radiofónicos. Es el caso del colegio Cervantes, que tiene previsto la inclusión de una emisora en sus aulas.

La radio, en su intento de ser imparcial y abierta, funciona en asamblea donde cada socio tiene su voz y voto. Así, la emisora comunitaria tendrá un carácter informativo y participativo para que puedan formar parte de ella todas las asociaciones y grupos del municipio.Según destacó el concejal de Participación Ciudadana, Samuel Ortiz, se realizarán debates, se comunicarán noticias y los diferentes departamentos del Ayuntamiento podrán informar de las decisiones y actuaciones que lleven al cabo y que afecten a la ciudadanía, ya que no será una radio del Equipo de Gobierno, si no que todos los grupos políticos podrán participar en ella, como canal de difusión.

En cuanto a la sostenibilidad económica de la emisora, además de la ayuda del Ayuntamiento, se sustentará a través de subvenciones, cuotas, eventos, patrocinios o donaciones de los vecinos de la villa marinera.