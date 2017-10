Costas da tres meses para desmantelar Vatasa tras vencer la concesión a la firma

El Ministerio afirma que hasta el momento no han localizado al titular de la empresa.

La Dirección General de Costas ha ordenado el desmantelamiento de las instalaciones del astillero de Vatasa después de vencer el plazo de la concesión. La Subdirección General de Dominio Público, Marítimo-Terrestre, dependiente de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, da un plazo de un mes para que los responsables de Vatasa inicien los trabajos de retirada de todas las instalaciones y la total demolición de las obras existentes en el espigón de la concesión que ahora son de dominio público, según notificaron oficialmente a la mercantil santapolera a finales de septiembre. A partir de ahí, Costas, basándose en su reglamento, da un plazo total de tres meses para la conclusión del desmantelamiento de estas instalaciones. Del mismo modo, desde Costas, agregaron que, en el caso de que los responsables de Vatasa no cumplan con los plazos en el proceso de desmantelamiento, será la Administración la que se haga cargo, de forma subsidiaria, de estos derribos y les reclamará el importe tras concluir los trabajos.

Desde la Secretaría de Estado de Medio Ambiente aseguran que no han podido localizar hasta el momento al titular de la concesión y que la zona seca del astillero se encuentra llena de embarcaciones varadas, unas con matrícula y otras abandonadas, de forma irregular. Por este motivo, el Servicio de Costas, en colaboración con la Capitanía Marítima, en el distrito marítimo de Santa Pola, ha requerido a los titulares de las embarcaciones varadas para que dejen libres dichos terrenos de dominio público marítimo terrestre, y, de este modo, proceder a su desmantelamiento.

El astillero de Vatasa era una concesión administrativa ubicada en la villa marinera, pero expiró hace más de un año, después de que una orden ministerial de 1975 le otorgara a la empresa su uso.

En julio de 2016, otra orden ministerial acordó la reversión de los terrenos al dominio público y comunicaron a la empresa la necesidad de proceder, cargando con los costes, al levantamiento de las instalaciones y a su retirada del dominio público.

No obstante, la mercantil no ha realizado ninguna acción en este sentido. De hecho, la reversión de los terrenos al Estado se formalizó en diciembre de 2016, aunque aún no se ha levantado ninguna instalación del espigón.

Con la nueva orden de Costas, se prevé que a finales de enero del próximo año el desmantelamiento haya concluido y la zona quede preparada para su nuevo proyecto de recuperación. En este sentido, la Secretaría de Medio Ambiente ya está tramitando la contratación de la redacción del proyecto para el área de Vatasa, entre las playas de Santiago Bernabéu y de Varadero, ya en el dominio público marítimo-terrestre.

En este enclave es donde, precisamente, se quiere implantar un vivero de empresas de la Universidad Miguel Hernández (UMH), con el fin de que la zona se transforme en un aulario donde se planteen nuevas ideas de negocio, sobre todo relacionadas con la innovación y las nuevas tecnologías.

El Ayuntamiento santapolero y todos sus grupos políticos están aportando ideas para dar forma a lo que quieren que sea el futuro de este entorno. El Consistorio ordenó recientemente retirar de inmediato las embarcaciones que fondean de manera irregular en la zona de Vatasa. A este respecto, la edil de Playas de Santa Pola, Mercedes Landa, afirmó que en las últimas reuniones con la jefa del Servicio Provincial de Costas hizo «hincapié en la regularización de esa zona puesto que, aunque nuestro balizamiento indica la prohibición de entrada o salida por Vatasa, sabíamos que no se estaba cumpliendo».

De hecho, abunda Mercedes Landa, este mismo verano han observado prácticas peligrosas con embarcaciones que ponían en peligro a los usuarios de las escuelas náuticas. Se están tomando medidas para desalojar tres áreas, dentro de la concesión de Vatasa, en la zona de varada y en el área de fondeo.