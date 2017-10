Estos son los Capitanes Moro y Cristiano de 2017

La fiesta de Moros y Cristianos tiene futuro y la muestra es que los cargos de este año, José Francisco Rovira, Capitán Cristiano, y José Manuel Estela, Capitán Moro, aúnan juventud y, sobre todo, experiencia en esta Fiesta de Interés Turístico Nacional. Rovira, de la comparsa Dragones de San Jorge, y Estela, de Beduinos, comparten amistad y muy buena sintonía a la hora de representar a las huestes moras y las escuadras cristianas.

José Francisco Rovira: «Queremos marcar un antes y un después en la fiesta»

Capitán Cristiano de 2017

Cuando a José Francisco Rovira le pidieron que fuera Capitán Cristiano en 2015, su primera reacción fue negarse en rotundo. Al cabo de dos días de muchas emociones durante las fiestas acabó por aceptar y por encontrar, casi por casualidad, a quien le acompañaría en el cargo como Princesa, Gema Adán. Lleva más de media vida en la comparsa Dragones de San Jorge, 21 años, aunque sus comienzos festeros se remontan a su infancia en el bando moro. La ilusión con la que afronta el cargo aún le desborda.

­­¿Qué supone para su comparsa la capitanía de este año, en su 50 aniversario?

Es un año muy especial, las bodas de oro. La comparsa va por su novena capitanía y queremos marcar un antes y un después en la fiesta. La junta directiva y los festeros trabajan mucho para que así sea y espero dejarles en un buen lugar.

¿Fue esperada su elección como Capitán Cristiano?

En absoluto, fue un asalto, aunque me alegro de que el capitán en 2005, Enrique Ortolá, me metiera en esta locura. Es una suerte. Me lo pidió en 2015 durante una cena de convivencia. Esa noche le dije que no, que se olvidase. Al día siguiente, en la Entrada Cristiana, con el son festero y la emoción a flor de piel, me lo volvió a preguntar en el desfile y no me pude negar. En ese momento me preocupé porque no tenía Princesa con la que compartir el cargo, pero entonces, aún sin confirmar nada, Gema Adán apareció como si el destino lo hubiese querido, para preguntarme si iba a ser capitán y me dijo que le hacía ilusión ser Princesa. Dicho y hecho.

¿Cómo vivió la gala de proclamación de su cargo?

Si te soy sincero, una semana después, mi cabeza aún no había procesado el acto de proclamación. Seguía flotando en una nube. Los nervios estaban porque es cuando te presentas oficialmente a todo Crevillent. Es un momento muy emotivo y la entrada desde las gradas al escenario, al son de las marchas, no eres consciente ni del tiempo ni de la gente, lo cuento y me emociono todavía.

¿Qué están preparando para el boato de su Entrada Cristiana?

Apenas tengo información. La comisión que prepara la Entrada preguntó por mis gustos y los de la Princesa para el boato. Sé que va a ser memorable y que tendrá que ver con la época medieval y con un toque de fantasía también.

¿Cómo ve el futuro de los Moros y Cristianos en Crevillent?

Muy bien, ojalá seamos de Interés Turístico Internacional a finales de año. Sé que se trabaja en ello. El futuro promete, solo en nuestra comparsa hay 250 menores, con mucha ilusión para seguir.

¿Qué mensaje le daría al Capitán Moro y al pueblo de Crevillent?

Que es una lástima que nos tengamos que pelear (ríe), porque Estela es un buen amigo. Me alegro de vivir la experiencia con él. A los crevillentinos y a los visitantes, que no duden en celebrar con nosotros, porque son unas de las mejores fiestas.



José Manuel Estela: «Los Beduinos mostraremos un boato sencillo y elegante»



Capitán Moro de 2017

La comparsa Beduinos conoce a José Manuel Estela desde hace 18 años. Entró en ella tras su infancia en la comparsa cristiana Astures. Estela, como es más conocido entre los festeros, es un miembro con mucha experiencia en la agrupación que ha cambiado su junta directiva recientemente. Le costó decidirse por asumir el cargo, pero ahora lo vive con mucha ilusión al lado de su mujer, la Sultana Beduina, Rosalía Alarcón. Íntimo amigo del Capitán Cristiano, augura unas fiestas donde reinará la complicidad.

­­­¿Qué sintió cuando le designaron Capitán Moro?

Mucha ilusión, aunque el cargo de Capitán Moro me lo estuvieron pidiendo durante meses hasta que acepté. Me decidí en las fiestas de 2016, en un momento de convivencia. Me alegro mucho de que mi mujer, la Sultana Beduina, Rosalía Alarcón, decidiera acompañarme en este cargo al día siguiente de mi elección. Le debo una cena a mi comparsa por ello.

¿Qué supone para usted y su comparsa ostentar la capitanía mora este año?

La comparsa ha trabajado muy duro y ha sido un reto por el esfuerzo, tiempo y dinero para sacarla adelante con una junta directiva recién estrenada.Creo que el cambio es muy positivo porque tenemos muchas ideas y también estrenamos nueva sede en la Rambla, cerca de otras muchas comparsas. Hay muy buen ambiente entre nosotros.

¿Cómo vivió el acto de proclamación de Capitán Moro?

Es algo que hasta que no se vive no lo puedes imaginar. Lo viví con mucha emoción y alegría arropado por mi familia, y por mi amigo el Capitán Cristiano. Soltamos lágrimas, no nos avergonzamos, y en eso tuvo mucho que ver la mantenedora del acto, que también es amiga y nos tocó la fibra sensible. El auditorio sintió la complicidad, las más de 1.400 personas presentes. Fue espectacular.

¿Tendremos sorpresas en la Entrada Mora y en su boato?

No se puede decir. Hemos aportado ideas. Los Beduinos nos caracterizamos por hacer un boato sencillo, elegante y bonito. La música será clave porque tenemos muy buenas bandas. Somos unos 190 comparsistas, una comparsa pequeña, pero que trabaja mucho. Bueno, nos han dicho que el Capitán y la Sultana irán guapísimos (ríe).

¿Qué trabajo extra le supone el cargo de capitán moro?

La agenda, afortunadamente, la tenemos repleta de actos y bien organizada. Pero todo lo vivimos de forma muy agradable.

¿Un último mensaje para el Capitán Cristiano en estas fiestas?

Para Rovira, que me deje ganar en la Embajada del viernes. Pero como creo que no será posible, simplemente que estoy muy contento de vivir junto a él esta aventura. No hay mejor rival, entre comillas, para esta celebración. Tenemos mucha conexión y la confianza que da la amistad. Espero que su Entrada salga genial, como la nuestra, y que guste al público.