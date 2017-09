El Ayuntamiento de Santa Pola investiga el origen de vertidos irregulares que obligan a cerrar el canal

El Ayuntamiento de Santa Pola ha encontrado unas irregularidades en el agua del canal que desemboca en Playa Lisa, según muestran el resultado de las analíticas efectuadas, que han obligado a cerrar la zona. Sin embargo, desde la Concejalía de Playas aseguraron ayer que el agua de la playa está perfectamente y que bañarse no supone ningún problema. «Estamos buscando de qué parte puede venir el vertido de sustancias que hacen que el agua tenga irregularidades», dictó la edil de playas, Mercedes Landa.Por eso, y a modo de prevención, la Corporación municipal tiene vallado el canal desde el pasado 9 de septiembre.

Lo único que se ha descartado es que la fuente de agua irregular se origine en el Río Safari Elche. Por eso, están realizando, de manera continuada, analíticas en diferentes lugares en los que existen conexiones con el canal, como por ejemplo en las pedanías, en el municipio de Elche o, incluso, en la misma localidad de Santa Pola, por si hubiera alguna casa con alguna fosa séptica que hubiera filtrado el agua. «Es un trabajo de investigación, en el que solo una analítica por zona no es suficiente. Días más tardes, volvemos a hacer análisis para contrastar unos con otros y tener datos más fiables», afirmó la edil Landa.

Por su parte, el Consistorio de la villa marinera ha contactado con el Servicio de Protección de la Naturaleza, porque el Ayuntamiento no tiene potestad para emprender acciones si un particular o un colectivo de cualquier parte ha vertido algún producto que haya derivado en una irregularidad en el agua que llega al canal. Hoy la edil se reunirá con el concejal de Infraestructuras, Francisco Soler, y con la técnico de Medio Ambiente, para acotar la zona, con el resultado de nuevos análisis.

Suciedad



Playa Lisa tiene una acumulación de agua en ese canal, con exceso de tierra y arena que lo cubre, por lo que no fluye hasta el mar. Ese agua estancada y las algas que se acumulan alrededor por la orilla de la playa, hace que el olor de ese lugar no sea el más idóneo. Manuel La Torre, un habitante de la localidad costera, tiró de ironía al decir que «el Ayuntamiento tendrá muchas cosas que hacer y, por eso, aún no han limpiado esta zona. Es una porquería». En este sentido, más de un vecino de la zona está molesto con esta situación. Benito Calvente añadió que la situación se remonta a meses atrás. «Pensamos que van a limpiarlo por el bien de todos, pero esto lleva mucho tiempo así y aquí nadie hace nada. Santa Pola es la ciudad sin ley».

Una dejadez que despierta la indignación de muchos habitantes de la localidad. Por su parte, lo único que quieren es tener las mismas condiciones que el resto del municipio y que haya mayor manteamiento y limpieza.