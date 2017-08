Los propietarios de mascotas denuncian envenenamientos de animales en Santa Pola

La Asociación de Propietarios de Mascotas de Santa Pola y Gran Alacant (Aspetga) denuncia el envenenamiento premeditado de animales en la villa marinera. En concreto, advierten de las recientes muertes de dos canes en menos de una semana en el área de la sierra, en el solar de Pintor Sorolla. Los propietarios de los perros aseguran que los animales consumieron algún tipo de producto envenenado en las inmediaciones del solar y que, tras llevarlos a la clínica veterinaria les advirtieron del envenenamiento y, aunque trataron de salvar las vidas de los animales, no pudieron hacer nada por recuperarlos.

Ante esta situación, vecinos de Santa Pola junto a Aspetga han iniciado una recogida de firmas en varios establecimientos de la villa marinera para solicitar al Ayuntamiento medidas para evitar estas situaciones y, sobre todo, «la adecuación de un parque canino en condiciones para Santa Pola». Según la asociación, la ubicación de Gran Alacant queda muy lejos para el resto de santapoleros y necesitan una respuesta desde el Ayuntamiento para el núcleo de Santa Pola. «Las promesas han quedado ya muy lejos, que nos enseñen posibles ubicaciones ya no es suficiente, que nos digan que no hay dinero y que hay otras prioridades ya no es excusa, el tiempo pasa y Santa Pola aún no tiene su parque canino. El del Calvario no es suficiente, es muy pequeño y poco accesible para todos, porque el de Gran Alacant está muy lejos», aseguran desde Aspetga.

La asociación también denuncia el daño que puede ocasionar este veneno, no solo en animales si no en las personas que regentan la zona de la sierra, incluidos niños que juegan en el solar.

Por otra parte, la agrupación también advierte del envenenamiento de gaviotas. Según Rosa García, representante de Aspetga, «por supuesto, esto es siempre un delito grave, contemplado en nuestra legislación. Pero además, en nuestra población existen dos especies de gaviotas protegidas; ni que decir tiene que cualquier daño producido a cualquier ejemplar de estas especies, se consideraría un delito muy grave y el culpable se enfrentaría a una dura pena».

Desde Aspetga también han querido «pedir respeto» a los visitantes que llegan en verano en Santa Pola y que se sienten molestos por las colonias de gatos existentes en la villa marinera. Para mantener controlada la población de gatos, desde hace más de un año, el Ayuntamiento y las protectoras locales aplican el control de las colonias felinas basado en la captura, esterilización y suelta que, según García «se ha demostrado el único eficaz para el control de la población de colonias felinas, además de ser un método ético y respetuoso. Se tardará un tiempo en ver los resultados, pero llegarán». Santa Pola dispone, además de la playa para perros, la «caleta dels Gossets», de dos parques caninos. Uno en el parque de la Cruz y otro en Gran Alacant. Los usuarios reclaman más atención y mejoras para las mascotas.