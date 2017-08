Rescatan en helicóptero a un joven al accidentarse en la sierra de Santa Pola

Bomberos de Elche han participado esta mañana en el rescate en Santa Pola de un joven que al parecer se ha roto la tibia y el peroné cuando se encontraba caminando por la sierra de esta localidad, según han informado fuentes del Parque Comarcal de Bomberos.

Para su auxilio ha sido necesario que interviniera, además de diversos medios humanos y vehículos terrestres, también un helicóptero de rescate, el cual ha trasladado al herido, de apenas, al parecer, 20 años, desde Santa Pola hasta el helipuerto del citado Parque Comarcal ilicitano. Desde ahí, el joven ha sido evacuado en una ambulancia hasta un centro sanitario.

Los bomberos han recibido el aviso de que una persona se encontraba en problemas sobre las 10.25 horas de esta mañana. Por fortuna, el joven se hallaba acompañado en el momento en el que sufrió el percance y cuando recorrían un punto de la cantera de la sierra de Santa Pola.

Cabe recordar que en febrero pasado una pareja de senderistas también tuvo que ser rescatada de madrugada, en buenas condiciones físicas, tras permanecer perdidos durante 10 horas en una sierra de Crevillent.

Según el Consorcio Provincial de Bomberos, el hombre y la mujer dieron aviso mediante su teléfono móvil de que no encontraban el camino de vuelta en la sierra de La Sal.

El grupo de rescate de los bomberos de Crevillent emprendió la búsqueda nocturna con la ayuda de perros, y el dispositivo concluyó en torno a las 3 horas de la madrugada, al hallar sanos y salvos a los perdidos.

Al parecer, los senderistas transitaban por una ruta conocida, pero en un momento dado decidieron atajar y se perdieron.

También, hace un año, según informaba Sandra Murcia, un dispositivo de Guardia Civil, Protección Civil, Cruz Roja de Crevillent y Bomberos de Elche trabajaron de noche en el rescate de una mujer de 44 años que había desaparecido en Crevillent.

El despliegue para su rescate llevó varias horas e incluyó varias batidas con un helicóptero y la unidad de rescate canino.

Fuentes de la Guardia Civil afirmaron entonces que no era la primera vez que habían realizado una búsqueda para encontrar a esta mujer. Según la madre de la desaparecida, su hija se fue a dormir sobre la 1 de la madrugada la noche anterior a su desaparición y, cuando sus familiares despertaron, ella ya no estaba en casa y había dejado la cama hecha.

En un primer momento la madre de la desaparecida pudo contactar con ella por teléfono por la mañan,a preguntando por su ubicación, y le contestó que estaba por Crevillent, pero que no iban a encontrarla.

Tras esta llamada ya no pudieron localizarla ni en persona ni por teléfono. La madre, que denunció su desaparición, afirmaba que Luque se encontraba muy nerviosa toda la semana y que en muchas ocasiones sufrçia de ataques de ansiedad, aunque no se le había diagnosticado de forma oficial ninguna alteración. También confirmó que no es la primera vez que había desaparecido de su casa en Crevillent.