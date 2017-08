Cambios de calle que traen de cabeza

Los comerciantes se reúnen con el Ayuntamiento para debatir modificaciones.

Agosto ha llegado a Santa Pola y con él el incremento de turistas y visitantes a la villa marinera. Después de algo más de un mes desde que se pusiera en marcha el cambio de direcciones y la semipeatonalización de varias calles santapoleras, los cambios siguen trayendo de cabeza a más de un vecino de la localidad costera.

En un balance de los cambios en lo que va de verano, los comerciantes siguen descontentos con la peatonalización llevada a cabo, aseguran, sin consenso desde el Ayuntamiento y organizaron tres manifestaciones multitudinarias a las que se han unido muchos santapoleros. La Policía Local se dedica, aún hoy, a resolver las dudas de vecinos confusos que no conocen las alternativas para salir o entrar a la villa, de qué vías están reservadas solo para residentes o servicios y aseguran que las dudas no cesan desde el inicio de los cambios y que «estamos teniendo mucho trabajo extra para atender a las dudas de quienes circulan por Santa Pola todo el verano tanto en persona como por teléfono», según fuentes policiales. También confirmaron que están recibiendo muchas quejas nuevas por los veraneantes y visitantes y no solo de los vecinos de la villa marinera, por lo que se encuentran sobrecargados de trabajo en este momento por poner en orden en la circulación en la villa marinera. El número de incidentes por choques entre vehículos ha aumentado en varios de los tramos que rodean el centro de Santa Pola.

Uno de los puntos conflictivos es el cruce entre la calle San Vicente y Dean Llopez. Y es que los vehículos que paran en el Stop de la calle San Vicente con el fin de incorporarse a la arteria de la villa marinera, que tradicionalmente era de salida del pueblo hacia el Este y que ahora ha invertido su sentido, han sido protagonistas de muchos golpes por girar en la dirección incorrecta y por no mirar en la dirección a la que vienen ahora los coches. Los vecinos del área están acostumbrados a escucha frenazos y choques de forma continua en el último mes.

El Ayuntamiento pretendía que esta transición a la peatonalización se produjera de manera natural y sosegada, pero se están encontrando con numerosos problemas en el tráfico dentro de la villa marinera por la confusión de quienes residen y transitan por Santa Pola en estos días. La circulación por Almirante Antequera o Antina también sigue resultando conflictiva en los tramos que más se acercan a la fachada marítima, donde los golpes y las confusiones al llegar a la zona del Castillo tampoco cesan en el área.

El Ayuntamiento de Santa Pola, como consecuencia del éxito de las protestas y de la insistencia de los comerciantes descontentos por el cambio de calles, se reunió hace unos días con ellos para dialogar y atender a sus peticiones. La presidenta de la Asociación de Comerciantes de la villa marinera, Pepa Garri, se reunió con la alcaldesa, Yolanda Seva, y varios concejales y les expuso las propuestas de cambios en el plan de peatonalización de la villa marinera para mejorar, según mantiene la representante de los comerciantes, el proyecto y que no perjudique a la actividad de los establecimientos.

Entre otras, Garri propuso la apertura del acceso a vehículos desde las 7 hasta las 19 horas y que la calle Almirante Antequera sea de doble sentido o que vuelva a su anterior dirección. Otra petición es que se coloquen indicadores en la calle Dean Llopez para señalar el acceso al aparcamiento del Castillo. También expuso que se coloque un aparcamiento en batería en la avenida Pérez Ojeda.

Por otra parte, Garri mostró a los representantes del Ayuntamiento los datos de pérdidas que han registrado durante el mes de julio en los comercios santapoleros. Los ingresos mensuales en los comercios bajaron, de media, 1.500 euros según mantiene Garri y calcula que en este tiempo se ha perdido un 20% de ventas «y seguiremos perdiendo», aseguró. La comerciante también entregó a la alcaldesa el manifiesto que se leyó durante las marchas de protesta de los propietarios. Los comerciantes esperan la respuesta del Ayuntamiento en la próxima semana.