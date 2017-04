Una conductora cae con su vehículo en una acequia de Crevillent

Una conductora ha caído a primera hora de esta mañana con su vehículo en una acequia en el término municipal de Crevillent. Parte del coche ha quedado sumergido en el agua, concretamente en la zona del trasvase de Crevillent, a la altura del tercer puente en dirección a Albatera.

El accidente ha tenido lugar a las 6:30 horas de esta mañana y, al parecer, la mujer ha quedado momentáneamente atrapada en el turismo, según fuentes vecinales, aunque ha salido por su propio pie.

Hasta el lugar de los hechos ha acudido una patrulla de Policía Local y también de la Guardia Civil. La mujer, que al parecer está embarazada, no ha necesitado asistencia sanitaria en un primer momento. No obstante, el siniestro no ha requerido la actuación de los efectivos de bomberos.

Para sacar el coche de la acequia se ha requerido la asistencia de una grúa pluma.