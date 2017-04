Cs critica la contratación de un letrado externo para el recurso de los tránsfugas

Ciudadanos de Santa Pola ha criticado que el Ayuntamiento haya realizado un contrato menor para pagar los servicios de un abogado externo que lleve el recurso de apelación para que los concejales tránsfugas no pierdan sus competencias en la villa marinera. La edil de la formación naranja asegura no entender los motivos por los que se recurre a un contrato menor para designar un abogado para interponer el recurso, cuando, agrega, existen unos servicios jurídicos en el Ayuntamiento que están capacitados para llevar el asunto e incluso cuentan con un asesor jurídico adicional, que había llevado el caso hasta el momento.



El Ayuntamiento de Santa Pola debe formalizar el recurso de apelación a la sentencia que retira las competencias a los ediles tránsfugas antes del 26 de abril. Para este caso, ha contratado al despacho del exconcejal del PP de Benidorm, David Devesa, Devesa y Calvo Abogados.



La portavoz de la agrupación política en la villa marinera lamentó que «se está utilizando dinero público para sostener una mayoría apoyada en dos personas que, en realidad, no representan a ningún grupo político», apuntó Mora. Asimismo, la edil de Ciudadanos cree que la interposición del recurso y la dilatación del procedimiento pueden llegar a tener consecuencias económicas para el municipio.



Por último, Mora solicitó a los ediles Ignacio Soler y a Francisco que entreguen el acta de concejal y cumplan con la carta ética que firmaron al presentarse a las elecciones por Ciudadanos, «aunque sólo sea para ahorrarle el dinero del recurso a las arcas municipales», puntualizó.