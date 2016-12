Pola Park celebra sus dos décadas de vida con más de 2.000 asistentes

El gerente destaca la potenciación del centro de ocio en los últimos años.

Pola Park vivió ayer una divertida jornada en la que las atracciones más emblemáticas, como la montaña rusa, el tobogán gigante o el tren aéreo embarcaron a más de dos millares de visitantes que acudieron para celebrar la gran clausura del 20 aniversario del parque de atracciones santapolero. El público pudo disfrutar de esta fiesta en un escenario inmenso de 24.000 metros cuadrados. Según el gerente y administrador del parque, José Rodríguez, los logros de los años anteriores y este aniversario marcan el punto de partida de una etapa de grandes proyectos y de evolución del complejo, «para ofrecer siempre la máxima calidad a los visitantes». Las personas asistentes al evento tuvieron la oportunidad de ver la evolución del parque a través de proyecciones conmemorativas que viajaron a lo largo de una veintena de años de trayectoria de espectáculo, luz y música. Quienes conocen el parque desde sus inicios pudieron recordar los cambios visibles, como la creación de la zona infantil en 2007 o la venta de dos atracciones destacables como eran la torre panorámica o los troncos de agua.

El particular cumpleaños comenzó a mediodía y mezcló las sorpresas y premios con la presencia en la fiesta de los cantantes Merche y Maverick, que no dudaron en probar las atracciones antes de actuar. Pola Park cerró así las celebraciones de sus dos décadas de vida con la última de las fiestas que han tenido lugar a lo largo de 2016. La primera fue el 9 de julio y la siguiente, el 24 de septiembre. Merche y Maverick, los padrinos de lujo del evento, estuvieron todo el día compartiendo los festejos y se hicieron fotos con los fans. Algunos de ellos tuvieron la suerte de poder tener acceso VIP y pudieron pasar un rato amplio con los artistas. Los cantantes afinaron sus voces para entonar sus temas más populares.

La cantante andaluza, con más de 700.000 mil discos vendidos, deslumbró al ritmo de «Abre tu mente», «Te espero cada noche» y «Vive el momento», en un escenario que tuvo como fondo el logo del parque de atracciones. Por su parte, Maverick atrajo al público más joven. Los temas «Princesa descalza» o «Si tu estás conmigo», que actualmente suenan en las principales emisoras, se mezclaron con otros temas escritos por él mismo en su nuevo álbum.

El buen tiempo permitió que los bailarines de Positive Dance Elche también lucieran sus galas navideñas para interpretar un «All I want for Christmas is you» de lo más especial. El árbol de Navidad, centro de la decoración de Pola Park en estas fechas, acompañó las danzas de la escuela de jóvenes talentos. Los personajes Muñeco de nieve, Galleta de jengibre, la Reina de las nieves e incluso Papa Noel y sus elfos compartieron este evento único con todos los asistentes, a la vez que se hicieron fotos con ellos. Con el ilusionismo del Mago Aranda y el gran castillo de fuegos artificiales culminó la fiesta del conocido centro de ocio santapolero.



Resurgir

El gerente y administrador de Pola Park, José Rodríguez, recordó que el parque estuvo a punto de quebrar y cerrar hace más de una década, pero que, antes de dar todo por perdido, la sociedad del centro puso en marcha un intento de captar nuevos socios para invertir en él de nuevo, con lo que consiguieron reabrir las puertas en 2004. Con Rodríguez como nuevo socio llegó una etapa de cambio en Pola Park.

El gerente consideró que «la evolución más destacable ha sido la transformación de lo que en un principio era feria en un parque familiar donde todos pueden disfrutar». La reestructuración del parque de atracciones llevó incluido un cambio de métodos de trabajo de la política de empresa y de tarifas y productos. El parque lograba así mantenerse y dar ciertos beneficios que permitían invertir en él para la compra de atracciones y mejora de sus instalaciones. Hoy, el flamenco mascota de Pola Park, a sus 20 años, está en la flor de la vida para continuar ofreciendo diversión en el parque emblema de la villa marinera.