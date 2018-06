200 empresarios reivindican en Benidorm el carácter estratégico del turismo

Doscientos empresarios de todos los sectores económicos de la Comunidad Valenciana han reivindicado hoy en Benidorm la importancia de turismo como sector estratégico en la economía. Los patronos respondían así a la jornada el Asociación Valenciana de Empresarios, la Cámara de Comercio y Hosbec. Esta edición, especial por coincidir su quinto aniversario, se ha desarrollado bajo el lema " Acoger y cuidar al turista: una responsabilidad compartida". Y es que expertos y Administración se muestran alarmados por el aumento de la "turismofobia" en España debido al aumento descontrolado de la oferta ilegal de alojamiento.

La jornada ha comenzado con un homenaje a Roc Gregori, impulsor de la primera ley turística valenciana y creador de la Agencia Valenciana de Turismo, y unas palabras por parte de Nuria Montes, Secretaria general de HOSBEC.

José Luis Zoreda, vicepresidente ejecutivo de Exceltur y Antonio Bernabé , director general de Turismo Valencia, han iniciado la jornada dialogando sobre la situación actual del turismo y las tendencias del sector. La coyuntura y las perspectivas para 2018 se mantienen en positivo, destacan una desaceleración del crecimiento en volumen de turistas y una mejora del gasto medio.

Durante esta edición, y mediante una mesa redonda bajo el título Incidencia de la seguridad en el turismo se ha analizado un aspecto clave en el éxito de los destinos turísticos: La seguridad, la estabilidad y la confiabilidad de los destinos. Así, se han analizado los casos de dos países como Turquía y Francia de la mano de Iskender Çayla , Socio director de Delicias Travel & Incentives , Olivier Jager , CEO de Forwardkeys y Cedric Prieto, cónsul general de Francia en Madrid, bajo la moderación de Javier Rodríguez , subdirector general de Estrategia de Turespaña.

Asimismo, participaron el hotelero Antonio Catalán, presidente de AC by Marriott, quien junto al director del Xacobeo Rafael Sánchez, analizó, bajo la moderación de Juan Manuel Baixauli, presidente de GHEISA, el caso del Camino de Santiago como ejemplo de cómo convertir un recurso y el patrimonio en un producto turístico. Por su parte, el cocinero Ricard Camarena ha compartido con los asistentes su trayectoria, en la que la pasión fue determinante, que ha sido presentado por la vicepresidenta del Grupo Pikolinos, Rosana Perán.

Durante la clausura, el presidente de AVE, Vicente Boluda ha resumido tres líneas de actuación que se trabajarán durante al año, muy ligadas al título de esta jornada:

1. Cuidar al turista para atraer nuevos flujos

"La lealtad de nuestros clientes, los turistas, hay que trabajarla, no está asegurada, pero lo que es cierto es que un cliente satisfecho se convierte en prescriptor", ha señalado Boluda. "Cuidar al turista implica un cambio completo de mentalidad entre la ciudadanía. El turista no es un problema, sino que su venida supone actividad económica y generación de empleo".Y el que la sociedad acepte y disfrute del turista, exige regular cualquier actividad no reglada, de alojamiento, transporte o de cualquier otra índole, que distorsione las relaciones turista-ciudadanos.

2. Reconocer y cuidar al empleado para que atienda de manera personalizada

"La enorme competencia exige incrementar el grado de personalización de en la atención a nuestros clientes, los turistas, y ello se hace a través de personal cualificado y motivado.Atraer, cuidar y retener a empleados de calidad es un paso previo a atraer y poder cuidar a los turistas. La formación juega un papel determinante y debe ser continua", ha apuntado Boluda.

El sector servicios ronda el 75% de la economía en los países avanzados. Y creemos que es muy importante aumentar la interacción formal entre todas las empresas terciarias capaces de atraer público, sean o no turísticas, para que mejore nuestra estrategia estrictamente turística.