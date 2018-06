La socialista Morales se va de vacaciones antes de renunciar a su acta de concejala en Alicante

n «Dejo el acta de concejala a la siguiente en la lista electoral que tendrá, de mi parte, todo el apoyo que necesite. Dedicaré estos días que me quedan a cerrar algunos temas y dejar otros preparados». Así anunció la socialista Sofía Morales, el pasado sábado a través de un mensaje masivo de WhatsApp, su intención de renunciar al acta de concejal en el Ayuntamiento de Alicante, confirmando un rumor que llevaba semanas instalado en el Consistorio alicantino, en concreto, desde que el grupo municipal socialista repartió los sueldos que le correspondían a los seis concejales tras su paso a la oposición, con motivo de la llegada del PP al gobierno municipal ante la incapacidad de la socialista Eva Montesinos de lograr los 15 votos que necesitaba para relevar a Gabriel Echávarri al frente de la Alcaldía de Alicante. Morales, al igual que Fernando Marcos, se quedó con la menor retribución (36.000 euros bruto al año, frente a los 48.000 euros que cobran Gloria Vara, Carlos Giménez y Miguel Castelló y los 52.000 euros de Eva Montesinos, como portavoz).

Esa degradación económica dentro del grupo municipal socialista (que se sumaba a las relaciones más que distantes que mantenía con la mayoría de sus compañeros desde la etapa del PSOE al mando del gobierno) se encontró con la oposición interna y externa de la propia Sofía Morales, que mostró su contrariedad votando en contra de la propuesta del reparto de las retribuciones al considerar que, por orden de lista (ella fue en el puesto número 4 por imposición de Gabriel Echávarri, como apuesta personal del entonces alcaldable), merecía una dedicación exclusiva. Pero Morales no sólo se quedó sin sueldo completo al pasar el PSOE a la oposición, sino que además previamente se había quedado fuera de la nueva Ejecutiva local socialista, controlada por el exsenador Ángel Franco y liderada sobre el papel por Miguel Millana desde finales del pasado mes de marzo. Al contrario del resto de ediles, que encontraron acomodo en distintos puestos en la dirección local socialista, Morales no se pudo colocar pese a sus intentos.

Sin sueldo máximo y sin ningún peso a nivel orgánico, Morales admitió públicamente hace poco más de un mes que valoraba seriamente dejar su acta como concejala y regresar al instituto en el que había dado clase antes de entrar en política en 2015. «Aún estoy en shock. El reparto de sueldos es una decisión que acepto, pero que no me parece justa. Me he dado un tiempo para pensarlo. Si me voy y vuelvo al instituto [tiene plaza en el IES Virgen del Remedio] sería por una cuestión económica, porque me interese más; no me iría por el partido, sino por el dinero», señaló Morales a principios del pasado mayo.

Así, un mes después de esas palabras, Morales confirmó el pasado sábado su decisión de dejar el acta de concejala en el Ayuntamiento. El anuncio de su marcha, que la todavía edil aún no ha concretado cuándo la firmará registrando el documento de renuncia en la Secretaría del Pleno, coincide con las vacaciones que había solicitado dentro del grupo municipal, que según un documento que cuelga de una de las paredes de las dependencias que los socialistas ocupan en el Consistorio se prolongarán entre ayer, 4 de junio, y el 27 de junio, tal y como confirmaron ayer fuentes internas.

Según admitió el pasado sábado la propia Morales tras enviar el mensaje masivo a través de WhatsApp, su salida del Ayuntamiento de Alicante se hará oficial en el pleno ordinario de este mes, previsto para el jueves 28 de junio, un día después de que finalice el periodo de vacaciones solicitado por la socialista Morales en el grupo.

Según confirmaron ayer fuentes municipales, los concejales no tienen que comunicar de forma oficial a ningún departamento del Ayuntamiento las vacaciones que disfruten a lo largo del año. Morales, según el citado documento, es la única edil socialista que tiene previsto cogerse días de descanso durante el mes de junio, ya que el resto se repartirán los días libres entre julio, agosto y septiembre. La salida de Morales del Ayuntamiento supondrá la llegada de la que fuera su asesora en el área de Hacienda durante el gobierno de la izquierda, Rosana Arques.