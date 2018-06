La socialista Sofía Morales deja el Ayuntamiento de Alicante

La concejala, que no está en la ejecutiva del PSOE ni tenía ahora dedicación exclusiva, será sustituida por Rosana Arques. Se despide por WhatsApp lamentando las luchas internas que han marcado la actual legislatura.

Otro adiós en el Ayuntamiento de Alicante y en el PSOE. La hasta ahora concejala Sofía Morales ha anunciado que dejará su acta de concejala. Se trata del undécimo cambio que experimenta la corporación de la capital en la que ha sido una de sus legislaturas más accidentadas.

Morales, que fue edil de Hacienda mientras los socialistas se mantuvieron en el poder, ha anunciado esta tarde su renuncia de forma un tanto peculiar: enviado un mensaje masivo a sus contactos de WhatsApp. Será sustituida por Rosana Arques, de Izquierda Socialista, y que por cierto fue su asesora durante su etapa al frente de las cuentas municipales. Arques está en la ejecutiva del PSPV que lidera Ximo Puig.

En los últimos tiempos Morales se encontraba en el seno del socialismo alicantino en una posición delicada: ni obtuvo dedicación exclusiva ya con el PSOE en la oposición ni pertenecía a la nueva ejecutiva del partido, que sucedió a la que dirigía el exalcalde Gabriel Echávarri. A pesar de eso, en su despedida la concejala no muestra acritud contra su partido: "Sigo perteneciendo al PSPV-PSOE de Alicante. Y sigo al servicio de mi partido para como y cuando me necesite. Sigo siendo demócrata y socialista por encima de todo".

Aún así su mensaje sí conserva alguna reflexión crítica: tras agradecer a las personas que en sus tres años como regidora "se han portado con respeto, corrección, corrección y cariño, que han sido casi todos y todas", también muestra "mi agradecimiento a los que no lo han hecho porque de ellos he aprendido más aún, aunque no hubiera querido tener que aprenderlo".

Durante un mandato en el que las batallas políticas internas en el Ayuntamiento han sido constantes, con la tormentosa experiencia del tripartito como telón de fondo, Morales también asevera que "no caben a mi juicio luchas que no sean por utilizar lo mejor del sistema administrativo y de partidos para mejorar la vida de la ciudadanía".

Morales reconoce que desde hace dos meses ya se le había hecho en numerosas ocasiones la pregunta sobre si abandonaría el Consistorio. Y añade que "sí, dejo el acta de concejala. Toca emprender nuevos caminos, nuevos proyectos y dedicarme a lo que siempre me he dedicado desde mi más profunda convicción de servicio público". La regidora se despide "con todo mi cariño".

Los cambios en la corporación desde las elecciones de 2015 han sido constantes. Con el de Morales ya van once. Lógicamente el más destacado fue el de Echávarri, que dejó el consistorio en abril por sus dos procesamientos. Aún más reciente fue la marcha de Víctor Domínguez de Guanyar o la conversión de Nerea Belmonte a tráfuga por no entregar su acta tras ser expulsada también de esa última coalición.