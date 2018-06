Padres del Santo Ángel sacan a sus hijos a mediodía por la huelga de educadores

n Al menos una decena de padres y madres de alumnos del colegio de educación especial Santo Ángel de Alicante tuvieron que acudir ayer precipitadamente al centro para recoger a sus hijos ante la posibilidad de que no pudieran ser debidamente atendidos en el espacio horario destinado al comedor, según denunció la presidenta de la Ampa, Sandra Botia. La huelga de los educadores de Educación Infantil y de Educación Especial dejó al colegio con los servicios mínimos, es decir, dos educadoras de las doce de la plantilla para un total de 60 menores.

Botia se mostró indignada con la situación. «Los padres somos los primeros que apoyamos a las educadoras porque conocemos su situación, pero no nos parece normal que desde el centro llamen a la Inspección de Educación para ver qué hacen al ver que sólo contaban con dos educadoras y que la respuesta sea que avisen a los padres para que recojan a sus hijos». «Hablamos de niños, no de muebles y además son niños que no te pueden decir si han comido o no ni pueden ir al cuarto de baño solos», añadió. «Es cierto que hay monitoras de comedor pero no daban abasto y como madre no te vas a esperar a que tu hijo vuelva a las cinco de la tarde sin saber si ha comido o sin que le hayan cambiado el pañal desde mediodía», argumentó.

La huelga comenzó el pasado martes y el último día fue ayer. Los días anteriores, según la Ampa, acudieron más educadoras a trabajar por lo que no se dieron problemas graves. Pero ayer la cosa cambió y cundió el malestar entre los padres al recibir la llamada del centro a las doce de la mañana. «La mayoría estábamos trabajando y no es fácil llegar a recoger a tu hijo al colegio. Algunos padres no pudieron ir y aunque es cierto que al volver a clase ya estaban los profesores, se te queda la preocupación de qué habrá pasado en el comedor. Las familias se organizan y hay que tener que muchos de estos niños al salir del cole van a gabinetes», explicó Botia.

La Ampa ha solicitado una reunión con la Dirección Territorial de Educación para «que nos ofrezcan una explicación».

Preguntada por este diario, la Conselleria de Educación aseguró que el director del colegio, «en previsión de que la totalidad de las educadoras hicieran huelga, avisó a las familias para que valoraran, a su criterio, si llevaban a sus hijos a clase o no». «Hoy-por ayer- han ido a clase 48 alumnos de los 57 totales que tiene el centro. A la hora del comedor tres familias han ido a recoger a sus hijos para que comieran en casa. Han comido en el comedor 45 alumnes». Una versión que difiere de la facilitada por la Ampa.