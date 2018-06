Berenguer, el supuesto relevo de Domínguez, renuncia a ser concejal de Guanyar Alacant

Un día después de que el pleno municipal oficializara la dimisión de Víctor Domínguez como concejal del Ayuntamiento de Alicante, el supuesto sustituto, José Luis Berenguer, ha renunciado hoy por escrito a tomar posesión del acta como nuevo edil de Guanyar Alacant, según han confirmado fuentes del grupo municipal.

Desde el entorno de Berenguer aseguran que el que fuera funcionario del Ayuntamiento de Alicante hasta su jubilación no ha aceptado formar parte del grupo municipal por sus discrepancias con el actual portavoz de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, entre otros motivos. Berenguer, que en un primer momento mostró a su gente sus recelos a aceptar el acta como concejal, modeló su postura hacia el "sí". Sin embargo, finalmente, hoy ha renunciado por escrito a ser el nuevo concejal de Guanyar Alacant en el Ayuntamiento de Alicante.

Así, la formación que lidera Miguel Ángel Pavón sigue instalada en la incertidumbre, con un concejal menos (dos, en total, si se suma también la tránsfuga Nerea Belmonte, que fue expulsada hace más de dos años por adjudicar contratos a una empresa de su entorno) y sin conocer el nombre del sustituto de Víctor Domínguez, que ha dejado el acta municipal por las críticas a nivel interno por adjudicar también contratos menores a un simpatizante de la marca blanca de EU en el Ayuntamiento de Alicante.

Tras la renuncia ya oficial de Berenguer, que forma parte del grupo mayoritario de Guanyar y también de EU, las miradas se van hacia la siguiente de la lista electoral, Shaila Villar, que concurrió a las elecciones municipales en el número 8. La criminóloga, que lleva tres años desligada por completo de Guanyar Alacant, todavía no ha anunciado su decisión, dejando en el aire si aceptará o no formar parte de un grupo municipal en el que tiene importantes desavenencias con dos personas: la edil Marisol Moreno y una asesora del bando de Pavón.

El pasado miércoles, tras conocerse la postura de Berenguer a renunciar a entrar como concejal, la siguiente en la lista no quiso anunciar su postura final. «Llevo desde verano de 2015 sin acudir a las asambleas», admitió ayer Villar, quien no se quiso pronunciar sobre su decisión final: «Estoy terminando mi tesis doctoral y tengo proyectos personales y profesionales. Tendré que hablar con el grupo municipal antes de tomar una decisión. Entre mis condiciones estaría que me dejasen trabajar».

Desde el grupo municipal, han señalado hoy que ahora, una vez confirmada la renuncia de Berenguer, se mantendrán contactos "formales" con la siguiente en la lista electoral para conocer su posición definitiva.

Tras Villar, la lista de la marca blanca de EU continúa con José Pazos (número 9), exasesor municipal que anunció hace dos semanas que no tomaría posesión del acta durante la asamblea en la que Víctor Domínguez aseguró que dimitiría. A continuación, en los puestos 10 y 11 se encuentran dos personas ligadas directamente a Podemos.