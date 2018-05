Pablo Suárez: «Hace años que no me hablo con el señor Alperi»

? «Somos amigos pero hace años que no me hablo con el señor Alperi». Así contestó ayer el exconcejal Pablo Suárez cuando en el juicio por fraude fiscal al exalcalde le preguntaron por la naturaleza de su relación con éste. Las escuchas del caso Brugal revelaron que Alperi cesó a Suárez como concejal por haber bloqueado contratos a una empresa del hijo del exprimer edil. Ayer fue citado para acreditar la relación de amistad de años entre Alperi y la familia del gerente de Marina Deportiva, Javier Palacio. La defensa de Palacio, el abogado Francisco Ruiz Marco, plantea que la cesión de un amarre para el catamarán de Alperi no fue en razón de su cargo, sino en atención a la amistad que tenía con él y que se remontaba a años antes de ser alcalde.