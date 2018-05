Guanyar busca concejal para un año

n La incertidumbre sigue instalada en el entorno de Guanyar Alacant. La marca blanca de EU en el Ayuntamiento de Alicante contará hoy con un voto menos tras la dimisión del concejal Víctor Domínguez, una renuncia al acta provocada por las adjudicaciones de contratos menores a un simpatizante que hoy se hará oficial según figura en el orden del día de una sesión que se volverá a celebrar en el Salón Azul. Guanyar, hace dos años, perdió a un concejal definitivamente tras expulsar a Nerea Belmonte (ahora tránsfuga).

La formación contará hoy, a priori, con los concejales Miguel Ángel Pavón, Julia Angulo, Daniel Simón y Marisol Moreno, ya que Víctor Domínguez presentó su renuncia oficial al acta el pasado lunes y todavía no se ha iniciado el mecanismo para que el puesto no siga vacante. Pese a lo que apuntaban desde Guanyar, finalmente el número 7 de la lista electoral, José Luis Berenguer, no aceptará tomar posesión como concejal del Ayuntamiento de Alicante, según anunciaron ayer desde el grupo municipal. Sin embargo, la renuncia oficial de Berenguer no se hizo oficial durante la jornada de ayer, aunque estaba previsto que el exfuncionario municipal fuera en persona al Ayuntamiento a dejar por escrito una decisión que lleva madurando, al menos, dos semanas, desde que Víctor Domínguez, en una asamblea de Guanyar celebrada el pasado 17 de mayo, anunció que dejaría su acta como concejal en el Ayuntamiento, en una intervención en la que negó cualquier irregularidad en la adjudicación de contratos menores y en la que, además, habló de fuego supuestamente amigo, mirando hacia el mismo bando contrario, el liderado por Miguel Ángel Pavón: «No estoy aquí para aguantar puñaladas traperas. No tengo necesidad de ser cargo público ni necesito un sueldo de la política para vivir».

Durante estas dos últimas semanas, Berenguer se ha debatido entre aceptar el acta vacante, tal y como le pedían desde el actual bando mayoritario de Guanyar y EU, en el que se integra Víctor Domínguez, además de los concejales Daniel Simón y Marisol Moreno, junto al coordinador local de EU, Luis Fernando Sevilla. Esta facción, que controla ahora Guanyar y EU, pretendía seguir en mayoría también en el grupo municipal frente al bando de Pavón y Angulo. En cambio, Berenguer, según admite su entorno, finalmente se ha decantado por no aceptar el acta que Domínguez acaba de dejar vacante. Entre sus razones destacan sus conocidas desavenencias con Pavón y el hecho de que fuera contrario a que se diera marcha atrás en la selección del personal de confianza, que permitió que siguiera en el Ayuntamiento la mano derecha del portavoz municipal.

En Guanyar se espera que Berenguer acuda hoy o mañana al Ayuntamiento a dejar por escrito su renuncia al acta como concejal. Esa decisión girará la atención sobre la número 8, Shaila Villar, que lleva casi tres años desligada de Guanyar Alacant. «Llevo desde verano de 2015 sin acudir a las asambleas», admitió ayer Villar, quien no se quiso pronunciar sobre su decisión final: «Estoy terminando mi tesis doctoral y tengo proyectos personales y profesionales. Tendré que hablar con el grupo municipal antes de tomar una decisión. Entre mis condiciones estaría que me dejasen trabajar». Desde Guanyar añadieron ayer que la posible nueva concejala mantiene una difícil relación con dos personas del grupo municipal: la edil Moreno y una asesora. Tras Villar, la lista de la marca blanca de EU continúa con José Pazos, exasesor municipal que anunció hace dos semanas que no tomaría posesión del acta. A continuación, en los puestos 10 y 11 se encuentran dos personas ligadas directamente a Podemos.