Echávarri gastó en propaganda cinco veces más de lo presupuestado en 2017 y el doble de lo previsto en Protocolo

El Ayuntamiento de Alicante ha aprobado gastos que se produjeron sin tener partida presupuestaria en 2017 por parte de la Alcaldía, ocupada en ese momento por el socialista Gabriel Echávarri, y estando al frente del municipio el tripartito. En total, 73.578 euros que han sido aprobados a través de la fórmula "reconocimiento extrajudicial de créditos" que se emplea para referirse al exceso de gasto que no cuenta con presupuesto aprobado.

Aunque fue aprobado con 23 votos a favor (PP, PSOE, Ciudadanos, Compromís y el concejal tránsfuga Fernando Sepulcre) y cuatro abstenciones (Guanyar) -Nerea Belmonte no estaba y Víctor Domínguez tampoco porque ha dimitido-, primero el portavoz de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, y después el concejal de Hacienda, el popular Carlos Castillo, criticaron el exceso de gasto, mientras el PSOE optó por el silencio.

Fue Miguel Ángel Pavón quien reveló que Echávarri gastó el pasado año 173.255 euros en publicidad y propaganda pese a que el presupuesto aprobado era de 35.000 euros. "Multiplicó por cinco el gasto. No ha habido contención ni racionalidad en el gasto de Alcaldía. Ha sido un descontrol", dijo el portavoz de Guanyar, partido que gobernaba entonces con el PSOE y Compromís en el Ayuntamiento de Alicante.

Pavón también descifró que para gastos de protocolo Echávarri disponía de 46.200 euros y gastó 80.000 euros. "Hay una factura de 2.000 euros para atenciones de representación y protocolarias que no nos gusta", así como "otra por 1.114 euros para el adorno floral del trono de la Hermandad de la Santa Cruz que no entendemos en un Ayuntamiento laico". No obstante, pese al disgusto que le evideció, el portavoz de Guanyar señaló que "habrá que pagarlas".

Tras Pavón, nadie intervino de la oposición. Pese a que en dos ocasiones el alcalde, Luis Barcala (PP), mencionó al PSOE por si quería hacer uso de la palabra, los socialistas optaron por el silencio. "No nos corresponde a nosotros dar explicaciones", precisó el concejal de Hacienda, Carlos Castillo (PP), en referencia a que era el PSOE quien ocupaba la Alcaldía el pasado año.

El popular fue quien concretó en qué se habían gastado los 2.000 euros de la factura que criticó Pavón. "Fueron para arroz de Alicante, coca salada, aceitunas, patatas chip,saladitos, jamón ibérico... A nosotros tampoco nos gustas, pero el informe de Intervención dice que hay que abonarlo para evitar daños a terceros", en referencia a los proveedores.

Aunque el grupo socialista no dio explicaciones públicas en el pleno, a preguntas de este diario señaló que la factura de 2.000 euros corresponde a la comida del Día de Bomberos del pasado año que, según aseguraron del PSOE, "al igual que ocurre con la Policía y Protección Civil se paga desde protocolo. La Asociación Cultural d Bomberos no cursó la factura en su momento por circunstancias ajenas a la Alcaldía y después de consultarlo con Intervención se hizo frente al gasto".