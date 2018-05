Barcala critica la gestión de la limpieza del tripartito y se compromete a que el Ayuntamiento cumpla a partir de ahora sus "obligaciones"

El alcalde de Alicante, el popular Luis Barcala, ha insistido hoy en que la limpieza es una "prioridad absoluta" dentro de su mandato al frente del gobierno municipal. En una comparecencia en el pleno municipal a petición de Ciudadanos, el regidor ha criticado a los exmiembros del tripartito (PSOE, Guanyar y Compromís) por la gestión que realizaron de la limpieza durante sus dos años y medio en el ejecutivo local. "No fueron capaces de hacer cumplir el pliego de condiciones, que fue elaborado por uno de los mejores técnicos del Ayuntamiento", ha señalado Barcala, quien ha apuntado que la izquierda no tuvo "voluntad política" para mejorar el servicio: "Se tenía que haber invertido 4 millones de euros y no se ha invertido ni un euro. El Ayuntamiento no ha cumplido".

En su intervención, Barcala ha calificado de "caos" al situación de la limpieza en la ciudad. Ante ese escenario, el alcalde se ha comprometido a que, a partir de ahora, el Ayuntamiento "cumplirá sus obligaciones, reorganizando el servicio, con más medios humanos (inspectores) y una nueva planificación del servicio". Además, el regidor ha subrayado que desde el Gobierno se "exigirá el cumplimiento del contrato a la UTE" [participada por FCC, Ferrovial y el empresario Enrique Ortiz]. "Hay que exprimir el contrato al máximo, hasta ahora no se ha pedido ninguna responsabilidad a la empresa. No se ha hecho nada en tres años", ha proseguido Barcala, quien ha anunciado que se realizará un "informe externo para hacer un análisis del servicio", además de llevar a cabo de forma simultánea una "auditoría económica", que está recogida en el pliego de condiciones del contrato.

En sus palabras, Barcala se ha vuelto a abrir a pagar más a la empresa para mejorar el servicio: "¿Queremos que Alicante esté más limpia? A lo mejor no es suficiente con exprimir el pliego, puede que sea necesario ampliar servicios con una modificación de créditos".

Barcala ha puesto fecha a sus compromisos más inmediatos. "Iremos informando [a la oposición]. Esperemos tenerlo todo en dos meses", ha añadido el alcalde alicantino.

Desde la oposición, Antonio Manresa (Ciudadanos) ha subrayado que "nadie quiere afrontar el grave problema de la basura" y ha señalado al PP por firmar el pliego de condiciones del servicio durante el gobierno municipal de Sonia Castedo. Por su parte, Natxo Bellido (Compromís) ha calificado la limpieza como el "mayor problema de la ciudad", además de admitir que "nadie puede sacar pecho" en alusión a la gestión de un servicio que ha tenido a cuatro concejales durante este mandato (Víctor Domínguez, Miguel Ángel Pavón, Fernando Marcos y ahora Israel Cortés).

Pavón, por su parte, ha admitido que durante la gestión de Guanyar al frente del área "no se consiguió fiscalizar el servicio". El socialista Marcos, al igual que hizo previamente Compromís, ha solicitado la convocatoria de la Comisión de la Limpieza. En su intención, Barcala no ha puesto fecha a la reunión.