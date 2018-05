«¿Manteros por las calles? Siento una gran pena porque detrás hay redes criminales. Hay que formarles e integrarles»

n «Manteros por la calles y playas» ¿Qué pienso? Pues me dan mucha pena. Hay que gente que piensa que mejor que estén ahí que no robando, pero lo cierto es que, en definitiva, están robando aunque no para ellos. Detrás hay redes de crimen organizado. La solución es integrarlos, crear planes de formación y buscarles un futuro». Así expresó António Campinos, tras recibir una pregunta de los invitados al coloquio. El director ejecutivo de la EUIPO tampoco eludió la crítica ante una interpelación de los asistentes sobre qué pensaba de la gente que presume de ver un partido de fútbol recurriendo a la piratería y, sin embargo, se mofa de aquel que lo ha disfrutado tras comprarlo en una plataforma legal. «Hace unos años se fanfarroneaba en Portugal con dos cosas: Una cuando una persona le decía a un amigo que había ido en coche de Lisboa al Algarve en hora y media. ¿Cómo a a 180 km/hora?. Y la segunda cuando un amigo le decía a otro cómo engañaba al fisco.

Campinos también rechazó que los altos precios de los productos legales impulsen la piratería. «Para nada. Todo se falsifica, medicamentos, perfumes... hasta lo más barato».

Ocho años después de su llegada a Alicante, Campinos dejará la EUIPO en un mes tras haberla consolidado desde el punto de vista de la calidad y las infraestructuras, ya que bajo su dirección la oficina europea ha ampliado sus instalaciones ratificando su condición de ser una de las sede más importantes de la red de la Unión Europea. Campinos se ha ganado también una gran imagen en el seno de la sociedad alicantina como impulsor de proyectos que le llevaron a ser reconocido como doctor honoris causa de la Universidad de Alicante. Es un conocedor de la realidad socioeconómica provincial, y ayer planteó con claridad la posición que debe ocupar Alicante en la nueva economía y ante los escenarios que se avecinan. Lo tiene claro. Voluntad política y una sociedad que tutele a sus padres de la patria.