Entre la incógnita del Brexit y la incertidumbre por el populismo

Sostiene que los partidos tradicionales tienen que cumplir sus programas para evitar la derivación de votos hacia otros modelos

«Sigo pensando que el Brexit no va a ocurrir». El director ejecutivo de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), António Campinos, mostró ayer sus dudas sobre que Reino Unido salga de la Unión Europea en los plazos marcados tras el referéndum.

Así lo aseguró en la conferencia celebrada en el Foro Club INFORMACIÓN-Universidad de Alicante-Bankia- CEV:«He leído hoy mismo (por ayer) que la primera ministra, Theresa May, quiere aplazar la salida para el año 2023, el Brexit es un problema insoluble, afecta al PIB, a Irlanda del Norte, a Escocia, y pienso que no va a pasar, y en esta tesitura el partido laborista se va a tener que posicionar, más tarde o más temprano».

El responsable de la agencia europea también analizó el populismo y descargó buena parte de la responsabilidad de su auge sobre los líderes de los partidos: «Si los políticos siguen sin cumplir sus programas electorales, cada vez más los ciudadanos que votan a los partidos tradicionales o que no votan porque dicen que son todos unos mentirosos, van a apostar por derivar sus votos a los populistas». Y la razón es muy clara para Campinos: «La diferencia entre un partido populista y uno que no lo es radica en que el primero sí cumple con su programa electoral; si no cambia esto rápidamente, habrá un auge de un populismo que se aprovecha de la crisis económica».