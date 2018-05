El edil de Fiestas quiere unas mascletàs «lucidas y seguras» este año

El concejal de Fiestas, José Ramón González, dijo ayer que quieren que sean unas mascletàs del 90 aniversario «lucidas y seguras». Recordó que la restricción afecta a los inmuebles recayentes a la zona de fuegos, no a todos, y habló del episodio del campo de fútbol de Sarriá, donde un niño de 11 años murió por el impacto de una traca.

El edil no quiere entrar en polémicas con los vecinos de Luceros aunque se abre a reunirse con ellos esta semana, «para escucharles y que nos escuchen, acercar posturas y ver cuál es la mejor solución para disfrutar de la Fiesta». De paso, incidió en que es la misma medida implementada años anteriores pero este año más reglada «para que las mascletàs sean como tengan que ser», dijeron desde el PP. «Si a mí los informes técnicos, que ya estaban el año pasado, nos dicen que ahí hay responsabilidad por parte del director de Organización, que es el jefe de Bomberos, y consecuentemente por parte del Ayuntamiento, nuestra obligación es tomar medidas para que esa seguridad sea completa. Entiendo el malestar pero eso es algo inevitable. Sé que nunca ha pasado nada en 20 años casi, pero la obligación nuestra es prevenir que no haya ninguna desgracia», dijo González. Y recordó que en 2017 hubo dos incidentes, con un petardo en un balcón en el que no había nadie y la rotura de cristales de una cafetería.

Vecinos de Luceros afectados por la prohibición de salir a las ventanas y balcones durante las mascletàs que empiezan este sábado, y que se exponen a multas de hasta 600 euros si incumplen estas medidas recogidas en la ordenanza de disparo de fuegos de artificio, amenazan con mostrar pancartas y realizar una pañolada de protesta contra el Ayuntamiento del PP.

La Concejalía de Seguridad y Fiestas está entregando «puerta a puerta» a los propietarios de los edificios 11,12, 13, 15 y 16 de Luceros, y a los de General Marvá 4 y 6, que son los que están en la zona de fuegos, una providencia comunicando la necesidad del cierre de ventanas y balcones, y la ausencia de personas en los miradores.

Sin embargo, los afectados consideran que les cercenan el único privilegio que tienen en Hogueras porque todo lo demás «son inconvenientes». «Aunque el Ayuntamiento diga que esta norma se ha aplicado siempre, nunca antes habíamos recibido esta carta, ni se había amenazado públicamente con multas de 600 euros», señala uno de los propietarios. «Desde que empiezan las mascletàs, nos vallan la zona y permanece así hasta el 25 ó 26 de junio aunque entre semana no haya nada», se queja un vecino. Otro propietario de Luceros añade que «nos cortan la plaza y calles adyacentes casi todas las tardes por los desfiles. Se llena todo de suciedad, hay botellones en nuestros portales y ni el Ayuntamiento ni la Federación hacen nada».