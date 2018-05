Los trabajadores del Puerto de Alicante defienden la gestión de Gisbert y piden a Pavón que dimita

La Asociación de Trabajadores dependientes de a Autoridad Portuaria de Alicante (ATDAPA) ha hecho público un comunicado en el que defiende la gestión del presidente del Puerto, Juan Antonio Gisbert, y rechaza la iniciativa del concejal Miguel Ángel Pavón de pedir su dimisión en el Pleno del jueves. Es más, los trabajadores, con los que Pavón, ha tenido múltiples encontronazos a lo largo de este mandato, piden su dimisión. Pavón pedirá en el Pleno del jueves la dimisión de Gisbert por "insultar a los vecinos".

"Pavón, en campaña electoral permanente, solicita esta vez el cese del presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante. Al igual que en otras ocasiones, y son muchas ya, para tapar sus miserias desviando la atención, una vez más, con el Puerto de Alicante. Pavón conoce perfectamente que los estudios epidemiológicos a los que se someten los trabajadores del Puerto, demuestran que su salud no corre peligro alguno, estando incluso al lado del movimiento de los graneles. Pero eso le da exactamente igual, porque la verdad no le interesa", subrayan los trabajadore en su comunicado.

"Ahora que la Autoridad Portuaria ha sacado un concurso para construir y explotar una concesión de naves cerradas, se empeña (nueva cortina de humo) en exigir que se construyan con dinero público. Le da igual la ley, como ha demostrado en sobradas ocasiones. Le dan igual las naves cerradas, ya lo demostró oponiéndose a la construcción de los silos en el muelle 19 (silos que son naves cerradas)", añade ATDAPA.

Según denuncian los trabajadores, "ya sabemos que cuando el señor Pavón tiene problemas en su propia casa, trata de desviar la atención hacia el Puerto. Rcordemos, en la legislatura 2011/2015 IU obtuvo 2 concejales, y acompañaron a Miguel Ángel Pavón tres compañeros para una plaza: Ángeles Cáceres, Rogelio González y Daniel Simón. El señor Pavón presentó, en aquella época, en pleno, una moción contra el Puerto para esconder que no podía trabajar con el ningún compañer".

"A pesar de ello, de que no puede trabajar nadie a su lado, de que no lidera el grupo municipal, de que ni la mayoría de Guanyar ni la de EU, que confiaron en él y le pusieron en el cargo le quieren ya en ese puesto y de que admite que es consciente de este rechazo, no es capaz de hacer lo que haría cualquier político decente, dimitir.