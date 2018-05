El Ayuntamiento de Alicante adopta medidas para que las mascletàs de Luceros sean "lucidas y seguras" en el 90 aniversario de la Fiesta

"Lucidas y seguras". Así son las mascletàs de Luceros que quiere el Ayuntamiento en el 90 aniversario de las Hogueras, de ahí las medidas de prohibición de que permanezca público en ventanas y balcones de los edificios recayentes a la línea de fuego, y a que permanezcan personas asomadas a sus miradores durante los disparos pirotécnicos, arriesgándose a multas de hasta 600 euros si se incumplen estas medidas. La restricción afecta a los propietarios de las viviendas situadas en avenida General Marvá 4 y 6, y a la plaza de Luceros 11, 12, 13, 14-15 y 16, al encontrarse su línea de fachada sobre la zona de fuegos. Este año se disparan 13 mascletàs, la primera el sábado. Cuatro serán los dos primeros fines de semana de junio, fuera de concurso, y entre el 16 y el 24 de junio, ya de concurso.

Así lo acaba de destacar el concejal de Fiestas y Seguridad, José Ramón González, quien ha recordado esta mañana el niño que falleció hace unos años en el estadio de fútbol de Sarriá por el impacto de una bengala. "Esta normativa está vigente ya desde 2017, cuando se comunicó a los propietarios la imposibilidad de estar en los balcones. Nosotros tenemos unos informes que nos indican que no debe haber personas en los balcones. Este año se ha repetido la comunicación con la diferencia de que se les avisa de que pueden incumplir la ordenanza municipal que existe en cuanto a esa materia. Nosotros lo que queremos son unas mascletàs seguras. El año pasado hubo dos incidentes, uno en la puerta de un restaurante, que estalló, y otro un cohete que cayó en un balcón, donde no había nadie afortunadamente. Curiosamente, se publica una declaración de un vecino que dice que los cohetes no le impactan gracias a que tiene una malla. El problema es con aquellos propietarios que no tienen ninguna medida de seguridad o de protección, y podemos tener desgracias que no queremos".

González afirma que el Ayuntamiento quiere unas mascletàs seguras, "que la gente disfrute y goce. Vamos a empezar el sábado con Reyes Martí, que vuelve a Alicante. Entiendo que los propietarios de los balcones estén molestos pero quiero trasmitirles que es por su seguridad", añade el edil de Fiestas, quien recordó el episodio de Sarriá, el estadio de fútbol donde una bengala acabó con la vida de un niño de 11 años. "Nunca había pasado. ¿Cómo podíamos esperar que en un campo de fútbol pudiera pasar eso? Pues pasó. Y aquí el año pasado ya digo que hubo un incidente con dos morteros que fueron defectuosos, y salió uno hacia un restaurante de la plaza de los Luceros y otro hacia un balcón".

Por este motivo, ha vuelto a insistir que el Ayuntamiento quiere ante todo la seguridad "y en eso sí vamos a luchar porque sea así y lo que queremos son unas Hogueras y unas mascletàs seguras".

José Ramón González ha querido aclarar que esta medida no choca contra el atractivo turístico de los balcones de Luceros pues se habla de los balcones que están encima justo de los disparos, no del resto de la plaza de Luceros. "Si a mí los informes técnicos, que ya estaban el año pasado, nos dice que ahí hay responsabilidad por parte del director de Organización, que es el jefe de Bomberos, y consecuentemente por parte del Ayuntamiento, nuestra obligación es tomar medidas para que esa seguridad sea completa. Entiendo el malestar pero eso es una cosa inevitable. Sé que lleva muchos años y que nunca ha pasado nada en 20 años casi, pero la obligación nuestra es prevenir que no haya ninguna desgracia y que además, celebrando el 90 aniversario, creo que van a ser muy buenas".