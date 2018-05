La Universidad de Alicante se ve obligada a descartar Medicina para el curso próximo

Con las pruebas de selectividad a la vuelta de la esquina –apenas falta una semana y dos días para que se celebren, del 5 al 7 de junio–, la Universidad de Alicante se ha visto obligada a descartar la carrera de Medicina para el curso que viene.

El grado, al que seguirá aspirando el Rectorado con el propósito de implantarlo en 2019-2020, se ha caído finalmente de la oferta de plazas que la institución académica pondrá a disposición de los estudiantes que superen la selectividad.

«No lo tenemos autorizado todavía. No puede ser». La reflexión del vicerrector de Estudios, Enrique Herrero, no deja lugar a dudas. Hasta el último momento han confiado en que la autorización de la Agencia Nacional de Calidad (Aneca) llegara a tiempo, pero ya es irreversible la decisión adquirida para no perjudicar a los alumnos interesados.

«Hemos informado a la gestora de las pruebas de selectividad de que desistimos de Medicina para el curso que viene», concretó.

Desde el Rectorado alicantino entienden que para poder en marcha con garantías una carrera nueva con la complejidad que implica la de Medicina, necesitan al menos de un plazo de seis meses de margen, lo que ya no es posible antes de septiembre.

De esta forma, la oferta de plazas para el acceso al primer curso de grado que inicialmente difundió la Universidad de Alicante, incluía esta nueva carrera con el epígrafe anexo «pendiente de verificación», pero este mismo mes la han suprimido del listado.

Si se mantienen, con el citado epígrafe también, las nuevas carreras de Gastronomía y Artes Culinarias, Marketing, y Relaciones Internacionales. Todas ellas cuentan con el informe favorable de la Agencia Nacional y solo falta el del Consell que en ocasiones se dilata incluso hasta finales de año.

Desde el vicerrectorado de Estudios aseguran que la dilación de estos últimos trámites no impiden la puesta en marcha de nuevas carreras, pero que la autorización de la Aneca debe ir siempre por delante.

La oferta de plazas que finalmente lanza el campus para el curso que viene es de 5.835, restadas las 75 que se calculaban para los que quisieran cursar el grado de Medicina.

Los folletos ya editados para los alumnos que se presenten a las pruebas de selectividad incluyen 52 grados e incluye la incorporación de tres nuevos grados en Gastronomía, Márketing y Relaciones Internacionales, así como la escisión del grado de Magisterio que se estrenará en la Universidad Politécnica de Alcoy adscrita a la de Alicante.

Mientras tanto el Rectorado sigue esperando una respuesta favorable de la Aneca al grado de Medicina tras las últimas modificaciones incorporadas a la memoria para tratar de satisfacer las demandas de calidad que exige el organismo nacional que verifica las nuevas titulaciones.

Cambios



Herrero apunta que estos modificados de última hora incluyen una organización detallada sobre las prácticas externas y turnos rotatorios que haría el alumnado en los hospitales con los que la UA ha conveniado plazas, así como la concreción, también, del profesorado que impartirá la docencia del nuevo grado y sobre lo que la Agencia ha mostrado un mayor interés.

El contenido inicial de la memoria del grado de Medicina en este sentido no le parece suficiente al organismo nacional, que ha requerido más datos a la Universidad .

El documento contempla que parte del profesorado que impartía Medicina en la UA desde que se creó el año 1979 y hasta 1997, –en que la titulación pasó a formar parte de la nueva Universidad Miguel Hernández de Elche por la ley 2/96 de la Generalitat Valenciana–, se quedó en el campus alicantino impartiendo docencia en otras titulaciones igualmente adscritas a las ramas de conocimiento de Ciencias o de Ciencias de la Salud, como son los grados de Enfermería, Nutrición Humana y Dietética, y de Óptica y Optometría.

Este profesorado lo suma la Universidad en la memoria del grado de Medicina a los departamentos de Enfermería, Enfermería comunitaria, Medicina Preventiva y Salud Pública e Historia de la Ciencia, y al de Psicología de la Salud, con plantillas docentes de 78, 43 y 36 profesionales respectivamente.