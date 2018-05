El PP pide visitar el centro de menores ante la "preocupante situación" de los niños tutelados

La portavoz adjunta del Grupo Popular en Las Cortes, María José Catalá, ha solicitado visitar el centro de menores de Alicante "ante la preocupante situación de los menores tutelados y la ausencia de medidas por parte de Oltra", ya que "ni se ha reforzado el personal, ni la seguridad mientras las niñas tuteladas por la Generalitat continúan en grave situación de riesgo", ha denunciado.

Catalá ha señalado en un comunicado que esta semana se ha registrado su petición formal al Consell porque su partido quiere saber "en qué situación se encuentra y qué está pasando".

Por ello, ha indicado que la formación quiere visitarlo 'in situ', al tiempo que ha criticado que "cuando hay fugas, desapariciones y presuntas violaciones de una manada, este Consell mira hacia otro lado, no abre ninguna investigación, dicen que no pueden hacer nada, no asumen ninguna responsabilidad, no dan ninguna información a los grupos, ni tampoco dicen qué van a hacer para que no vuelva a ocurrir", ha afirmado.

La portavoz popular ya advirtió a Oltra de la situación del centro de menores de Buñol y del de Alicante. Sin embargo, ha apuntado, "la vicepresidenta no es que incumpla con su obligación, sino que también incumple la ley omitiendo las advertencias que le realiza el Síndic de Greuges sobre personas que tienen especial vulnerabilidad".

Catalá ha señalado que "tres años después de asumir la gestión no puede seguir echando la culpa a los de antes". "Suena a cachondeo y es hasta ridículo. No contesta al Síndic y ya no cuelan las excusas de Oltra para no asumir su responsabilidad. No puede pasarse la vida diciendo que la culpa es de los otros porque el Botànic gobierna desde hace tres años", ha denunciado.

En esta línea, Catalá ha explicado que el informe anual del Síndic de Greuges de 2017 "pone el acento en la falta de colaboración de Oltra". "Esta situación -ha lamentado- afecta a la protección de los derechos de las personas en graves dificultades. Las quejas ciudadanas por la política social del Consell se han disparado". Ejemplo de ello, ha expresado, es que "en 2017 se han registrado un 19,4% más que en 2016 y son un 25% más de quejas que el último año del PP". "Hay motivos más que fundados para que atienda las recomendaciones de esta institución con la debida diligencia"".

Por último, ha manifestado que "si hay una persona más vulnerable son los menores y están bajo la responsabilidad de Oltra". "Tiene que hacer algo de una vez", ha concluido.