El Postiguet iza la bandera roja por viento y posible presencia de carabelas portuguesas

Todas las playas de Alicante mantuvieron ayer la bandera roja por la previsión de fuertes rachas de viento, falta de vigilancia y por la probable presencia de medusas para todo el fin de semana, con nivel de alerta y precaución por bancos de pelagia noctiluca y por los ejemplares de carabela portuguesa que aún quedan próximos a la costa.

En el Postiguet, el Ayuntamiento de Alicante decidió prohibir el baño por la mañana por mal estado de la mar. Los socorristas realizaron una inspección a las 11 de la mañana y comprobaron que no se encontraba en buenas condiciones para el baño, por lo que decidieron izar la enseña roja, también por precaución por las carabelas portuguesas, pese a no haber avistado ninguna. Recordar que durante las últimas semanas la temperatura del agua y las corrientes han favorecido la llegada de esta especie a la costa. Han sido numerosos los bañistas que han visto y fotografiado diferentes ejemplares de esta falsa medusa, caracterizada por sus tentáculos que causan una peligrosa picadura que puede provocar vómitos, mareos e incluso puede llegar a ser mortal. La carabela portuguesa es llamativa por sus largos tentáculos, que pueden llegar a medir hasta 30 metros cuando están extendidos. Según el Ayuntamiento de Alicante, los socorristas están pendientes en todo momento por si aparecen más para la retirada de los mismos. De hecho, en la zona de San Juan donde hay vigilancia, también se comprobó ayer que no habían llegado más carabelas. En Urbanova, la Albufereta y la otra mitad de la playa de San Juan ondeó la bandera roja al no contar con servicio de salvamento y socorrismo, además del aviso por el riesgo de más invertebrados venenosos.

Por su parte, el Instituto de Ecología Litoral ha mandado un informe en el que recomienda izar la bandera amarilla en playas con vigilancia, quedando a criterio de los responsables su paso a roja.

Además de las carabelas, existe el probable riesgo de la llegada de un banco de medusas del tipo pelagia noctiluca, popularmente conocidas como claveles, muy frecuentes en el Mediterráneo.