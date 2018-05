El PSOE pide que se convoque la comisión de Memoria Histórica para cambiar las placas franquistas

El PSOE ha pedido hoy al equipo de gobierno del PP que convoque las comisiones pendientes que permitan tratar asuntos importantes para la ciudadanía como el cambio de las calles franquistas. Según ha manifestado el edil socialista Fernando Marcos "pedimos hace tiempo a Barcala que convocase la comisión porque lo más difícil, alcanzar el consenso, ya estaba hecho, pero el Partido Popular no parece dispuesto a consentir que se retiren las placas". El edil socialista ha asegurado desconocer el motivo que lleva al alcalde a no acceder a esta petición: "No sabemos si es porque apoyan los nombres franquistas o porque están tan desbordados que ni siquiera son capaces de convocar una comisión".

El nuevo equipo de gobierno ya tiene todas las peticiones de las juntas de distrito e incluso existe un documento de la concejalía de Memoria Histórica en el que se recogen todas las propuestas y las diferentes posibilidades para aprobar en la comisión. "Les dejamos el trabajo hecho y sólo tienen que convocar la comisión. Pedimos una vez más que tanto el alcalde como sus concejales se olviden de la política de escaparate y trabajen, porque esto es insostenible", ha reiterado Marcos.

El Partido Socialista ha lamentado que Barcala recurra a estrategias de otra época y "dificulte" la labor de la oposición, evitando las comisiones o convirtiéndolas en un "puro trámite". La decisión de los populares de convocar tres comisiones el lunes por la mañana con tan sólo quince minutos de diferencia entre cada una pone de manifiesto que"no respetan el Reglamento Orgánico del Pleno". Según la portavoz socialista Eva Montesinos "las comisiones no son un mero trámite, todo lo contrario, son fundamentales para garantizar una oposición digna, pero eso al Partido Popular le da igual".

El próximo lunes se celebrarán las comisiones de Servicios, Hacienda y Presidencia y, aunque varios miembros son comunes, se ha decidido que se inicien con tan solo quince minutos de diferencia. "Es evidente que si el Partido Popular piensa que vamos a dedicar sólo quince minutos a una comisión de Hacienda en la que pretenden recortar las ayudas sociales en más de un millón de euros es que han perdido la cabeza. Quizás ellos puedan decidir dejar a la gente sin programas de inclusión, sin ayudas en caso de emergencia o sin viviendas sociales en quince minutos, pero nosotros no se lo vamos a permitir", ha advertido Montesinos.