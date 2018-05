El PSOE presiona al PP con la modificación del presupuesto por las ayudas sociales

El grupo municipal del PSOE pide al gobierno del PP que "separe el punto relativo a la rehabilitación de Juan XXIII" del expediente de modificación de créditos y lo tramite "por separado para garantizar su aprobación". De lo contrario, han anunciado los socialistas, "no podrán ceder al chantaje que implica dejar sin ayudas de emergencia a los más necesitados".

El PP pretende llevar al próximo pleno municipal la primera modificación del presupuesto de 2018, que asciende a unos 17 millones de euros. Entre las partidas no se incluye el medio millón de euros que la izquierda reclama para ayudas socialistas de emergencia, pero sí el dinero necesario para impulsar la rehabilitación de viviendas en Juan XXIII.

"La decisión del alcalde, Luis Barcala, de suprimir más de un millón y medio de euros dedicados a ayudas sociales en su primera decisión al frente del gobierno no será respaldada por los socialistas. Están intentando chantajearnos porque piensan que votaremos a favor de la modificación para garantizar la rehabilitación de Juan XXIII, un proyecto que es nuestro, pero no se dan cuenta de que no permitiremos que los alicantinos se queden sin ayudas de emergencia", ha explicado la portavoz socialista, Eva Montesinos.

La decisión del partido popular, de no incluir las partidas sociales, "significará en la práctica que las ayudas de emergencia se agotarán antes de que haya tiempo de tramitar una nueva modificación presupuestaria", según ha señalado el PSOE en una nota. "No estaríamos defendiendo los intereses de la ciudadanía si permitiésemos al partido popular aumentar significativamente el presupuesto en publicidad y dejar de lado, por ejemplo, el Centro de Atención Integral para personas con problemas de inserción social, otra iniciativa que tampoco verá la luz", continúa el PSOE.

El convenio firmado con Generalitat que permitirá rehabilitar 102 viviendas y dos locales comerciales en Juan XXIII exige una tramitación urgente, por eso, apuntan los socialistas, "han aprovechado para reducir las ayudas sociales pensando que tendrían el voto garantizado. No es así, por eso les pedimos que procedan de inmediato a separar el punto y lo lleven al Pleno".

La decisión del gobierno municipal del PP de presentar un expediente de modificación de créditos "sin consensuar y sin informar a los portavoces de la oposición resulta incomprensible" para Montesinos, quien recuerda al alcalde que gobierna en minoría. "Creo que el señor Barcala debe recordar que sólo tiene ocho concejales y por eso debería olvidarse de actuar como lo hacía Sonia Castedo. Ella tenía 18 concejales, él está en franca minoría", recuerda.



Nuevo paso en la Junta de Gobierno

Por su parte, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado hoy, en sesión extraordinaria y urgente, el proyecto del Primer Expediente de Modificación de Créditos por Concesión de Créditos Extraordinarios por importe de 144.480 euros, del presupuesto del Patronato Municipal de la Vivienda para 2018 para habilitar la financiación necesaria para poder licitar las obras de rehabilitación de la primera fase del proyecto de Rehabilitación del complejo de viviendas de Módulos de Juan XXIII.

A través de un comunicado, desde el Patronato de la Vivienda han informado que "la intención es poder iniciar la preparación del expediente de contratación para que el mismo pueda aprobarse en los primeros días de junio y poder así contratar las obras a mediados de julio, dando tiempo de este modo a poder terminar las obras antes de final de año de la primera fase".

Así mismo, prosigue el gobierno municipal, el Patronato señala que para la segunda fase en 2019 "el proceso sería más sencillo al estar ya aprobado la ordenanza de precios públicos para las tres fases, por lo que las obras podrían iniciarse en 2019 y 2020 a finales del primer trimestre de cada uno de los dos años.