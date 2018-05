La izquierda critica al PP por no ampliar las ayudas sociales de emergencia en la primera modificación del presupuesto

«Si tan importante era para ellos atender esas necesidades, las deberían haber incluido ya en las cuentas», afirma.

La primera modificación de créditos propuesta por el PP no ha gustado en los grupos de la oposición. Entre la izquierda, según coincidieron ayer el PSOE, Guanyar y Compromís, se critica principalmente la ausencia de una partida para aumentar las ayudas sociales de emergencia en 500.000 euros, que se incluía como un compromiso en el documento anexo al presupuesto municipal para 2018, que se aprobó inicialmente el pasado febrero con los votos a favor de los exsocios del tripartito y del tránsfuga Fernando Sepulcre (ex de Ciudadanos).

El PP, por su parte, justificó ayer la propuesta que elevará a la Comisión de Hacienda del próximo lunes y al pleno municipal del jueves. «Si tan importante era para ellos atender esas necesidades, las deberían de haber incluido ya en las cuentas desde el principio. Es un contrasentido: nos piden que incluyamos un dinero que ellos no incluyeron. Que se lo hagan ver», señaló ayer el edil popular, quien insistió en que la primera modificación de las cuentas «revela la insuficiencia del presupuesto que han dejado a la ciudad». Castillo subrayó ayer que la mayoría de los proyectos a los que se destinará partida presupuestaria eran «inaplazables», en referencia al traslado de Torre Placia obligado por sentencia judicial, al compromiso con la sociedad Avant o a la rehabilitación de viviendas en Ciudad Elegida. «El primer cambio viene dado por estricta necesidad, y ya estamos trabajando en una segunda modificación teniendo en cuenta que el compromiso del alcalde es dar continuidad a los proyectos que están ya en marcha». El edil de Hacienda, por otro lado, no quiso adelantar si, en el siguiente cambio del presupuesto, se incluirán las ayudas sociales de emergencia reclamadas por la izquierda: «Habrá cuestiones que atender como la subida del salario de los funcionarios, ya que el presupuesto no incluía el porcentaje aprobado ayer [en el Congreso]».

Sobre el futuro de la propuesta aprobada este pasado miércoles en Junta de Gobierno y que debe pasar por la Comisión de Hacienda y definitivamente por el pleno municipal, el concejal popular se mostró optimista, pese a que el grupo en el gobierno sólo tiene asegurados 8 de los 29 votos de la corporación: «La oposición tiene complicado encontrar argumentos para votar en contra. Son compromisos ineludibles».

Las explicaciones del Ejecutivo liderado por Luis Barcala no convencieron ayer a los grupos de la oposición. El PSOE, al igual que Guanyar y Compromís, criticó con insistencia la falta de medio millón de euros para complementar las ayudas sociales de emergencia. «La primera decisión que toma Barcala es reducir las ayudas sociales, cancelando la modificación de crédito consensuada por los grupos de izquierdas. El PP puede destinar el dinero a otra cosa, pero resulta muy revelador que la primera decisión que toman sea, precisamente, recortar las ayudas sociales», señaló ayer la portavoz municipal del PSOE, Eva Montesinos. En la misma línea, el concejal Natxo Bellido (Compromís) también criticó a los populares: «Con la llegada de la derecha al gobierno, la agenda social ha pasado a un segundo plano. La primera modificación del presupuesto tenía que haber sido para emergencia social, había consenso». Por su parte, el portavoz de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, también se mostró crítico con la decisión del gobierno municipal del PP: «La modificación del presupuesto de 2018 del minigobierno de Barcala incumple flagrantemente el compromiso aprobado por el pleno. Nos parece escandaloso que la Concejalía de Acción Social, en manos de la vicealcaldesa, María Ángeles Goitia, no haya hecho ninguna propuesta para esta primera modificación del presupuesto de este año». Pavón, además, también censuró que el Ejecutivo de Barcala proponga aumentar el presupuesto de Alcaldía destinado a Atenciones protocolarias y Publicidad Institucional, que en total suman 110.000 euros. «Nos parece un escándalo mayúsculo que Barcala se aumente el gasto en Alcaldía para su mayor pompa con claros fines electoralistas y que no se aumente ni en un solo euro el gasto social del presupuesto», apuntó ayer Pavón. De igual manera, Yaneth Giraldo (Cs) criticó «la subida exponencial de gastos de publicidad y protocolo de Alcaldía», además de recalcar su posición respecto a este tipo de gastos: «Hay quien puede pensar que esto es el chocolate del loro, pero nosotros insistimos desde hace dos años en la necesidad de una reducción drástica de gastos superfluos en las concejalías».

Desde el PP, ante las críticas por el intento de aumentar el presupuesto de protocolo y publicidad, aseguraron que el PSOE se gastó, en cuatro meses, todo el dinero presupuestado en esas partidas para 2018. «En publicidad, de hecho, había una deuda de 9.000 euros. Así que hemos cogido el presupuesto del año pasado del tripartito y, en total, gastaremos menos», afirmaron desde Alcaldía.

La oposición, por ahora, no quiere pronunciarse sobre el signo de su voto en el pleno de la próxima semana. El PP, con ocho ediles, necesita mayoría simple, es decir, más votos a favor que en contra.