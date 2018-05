Bañistas encuentran cuatro medusas carabela portuguesa en la playa de Urbanova

El fin de semana sólo habrá socorristas en el Postiguet y en el tramo de la playa de San Juan más próximo a Muchavista.

Bañistas que se encontraban ayer en la playa alicantina de Urbanova vieron, y fotografiaron, cuatro ejemplares de medusa carabela portuguesa, caracterizada por largos tentáculos que causan una peligrosa picadura. Los avistamientos tuvieron lugar entre las 17 horas y las 18 horas justo en el comienzo de la playa, en la confluencia entre la zona donde aparcan caravanas y el inicio del paseo marítimo. Varias estaban en la arena, y las marcaron con palos, y otras en el agua, de donde alguna ya había sido extraída.

A esa hora en la playa de Urbanova ondeaba la bandera roja de prohibición del baño y, según los testigos que vieron las medusas carabela y que contactaron con este diario, no había nadie bañándose en el mar y azotaba también un fuerte viento. El Ayuntamiento corroboró que la bandera roja está colocada por la presencia de este animal marino y así seguirá durante este fin de semana en Urbanova al no haber aún servicio de salvamento y socorrismo en esta playa, como ocurrirá en las demás en las que no empezará la vigilancia hasta el 1 de junio, coincidiendo con el inicio de la temporada alta, como son la Albufereta y el primer tramo de San Juan.

Dado que el fin de semana sí hay socorristas en el Postiguet y en el botiquín 2 de San Juan, es decir, en la mitad más próxima a Muchavista, en término de El Campello, el Ayuntamiento adelantó que serán los vigilantes del servicio de salvamento quienes decidirán si en ellas se mantiene la bandera roja o se iza de otro color.

El grupo socialista y los usuarios criticaron el pasado fin de semana la confusión que creó el dejar la bandera verde puesta en puntos aislados del litoral. Las carabelas obligaron el domingo a cerrar casi 120 kilómetros de playas de la provincia, desde El Campello hasta Pilar de la Horadada, y un niño fue hospitalizado en Elche tras ser picado en la playa de La Marina.