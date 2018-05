El Hospital de Sant Joan rinde homenaje a los 25 residentes que finalizan la especialidad

El Departamento de Salud Alicante- Sant Joan d´Alacant ha celebrado la IV Jornada de despedida a residentes, en la que se ha homenajeado a los 25 profesionales que acaban de finalizar su período de residencia MIR, FIR, EIR en el Hospital de Sant Joan y los centros de atención primaria del departamento.

El presidente de la Comisión de Docencia, el doctor Juan Manuel Arriero, ha estado acompañado por la directora Médica, la doctora Carmen Calzado, quien ha felicitado a estos profesionales por el paso a la condición de especialistas y les ha agradecido todos estos años de servicio, esperando que, cada vez que "escuchéis hablar de Sant Joan, lo hagáis con una sonrisa".

En este acto se ha hecho entrega del certificado de residencia y de un diploma conmemorativo a los 25 residentes, que pertenecen a las especialidades de Anestesiología, Cardiología, Cirugía, Farmacia, Medicina Intensiva, Medicina Nuclear, Medicina Interna, Oncología Médica, Neumología, Oncología Radioterápica, Pediatría, Psiquiatría, Radiodiagnóstico, Traumatología, Medicina Familiar y Comunitaria, Medicina Nuclear, Traumatología y Enfermería Familiar y Comunitaria.

El doctor Arriero ha conducido la jornada, en la que los tutores o jefes de servicio les han dedicado unas palabras de agradecimiento a cada uno de los especialistas.

Ha sido un acto bañado de emoción en su gran parte y en el que tampoco han faltado momentos divertidos y llenos de complicidad entre los asistentes, con la aparición "sorpresa" en el estrado de otros profesionales también formados en años anteriores en este Departamento, que han querido dedicar sus mejores deseos a los compañeros que ahora finalizan.

Entre tantas palabras de agradecimiento, se ha colado también el poema de Benedetti "Hagamos un trato", que arranca con ese "Compañera, usted sabe que puede contar conmigo". Esa idea del residente que ahora deviene en un compañero más también se ha dejado sentir entre los discursos.

Igualmente, se ha dado cuenta de la evolución física ("entraste siendo casi una niña", se ha escuchado), y formativa que se da durante la residencia, adquiriendo progresivamente los conocimientos y la madurez que permiten acercarse a los pacientes "con respeto, profesionalidad y cariño".

Y no podían faltar las alusiones a esa parte humana esencial en todo especialista sanitario. Como ha expresado uno de los tutores, "no me cabe duda de que serás una gran profesional; no me cabe duda de que eres una gran persona". Ambas condiciones, tal y como han remarcado algunos de los tutores, han de acompañar de ahora en adelante las trayectorias de estos 25 especialistas que han dicho hoy "hasta pronto" al Departamento de Sant Joan, después de estos años de esfuerzo y aprendizaje compartido.