«Si por algo se nos envidia a los españoles es por nuestra inmediata empatía con la población a la que ayudar»

Desde 2014 dirige el Mando de Operaciones Especiales de Ejército que tiene su sede en el cuartel de Rabasa. En Alicante prepara las misiones de estos «boinas verdes» del siglo XXI, que pasan por ser una de las unidades más admiradas en un escenario mundial complicado.

n El Mando de Operaciones Especiales es una de las unidades más modernas del Ejercito Español. Su historial se remonta apenas a cuatro décadas con la creación de las ya míticas Compañías de Operaciones Especiales (COEs) en las que los soldados prestaron sus servicios dirigidos por un puñado de oficiales y suboficiales entusiastas. Tras realizar el curso sin duda más duro y exigente en los planos técnico, físico y psicológico en un corto plazo de tiempo se hicieron con un prestigio en la Fuerzas Armadas. Así describe el Ejército la esencia del MOE, cuerpo con sede en Alicante, que desde 2014 está dirigido por el general Demetrio Muñoz, que el viernes ofreció una conferencia en Casa Mediterráneo dentro de la semana de las Fuerzas Armadas, que culmina hoy con una jura de Bandera para civiles en el Puerto, que ha superado todas las previsiones de los militares.



P¿En qué consiste el MOE, de qué tipo de unidad estamos hablando?

R El MOE, Mando de Operaciones Especiales, es la única unidad de operaciones especiales del Ejército de Tierra y la mayor de este tipo en las Fuerzas Armadas. Los soldados de Operaciones especiales son los denominados «boinas verdes» o «guerrilleros». Las operaciones especiales son acciones muy limitadas en fuerza pero cuyos objetivos tienen un gran valor estratégico u operacional. Ello hace que tengan un gran impacto en el devenir de los conflictos y las crisis.

P¿Y su papel en un escenario de inestabilidad como el actual?

R Las unidades están especialmente adiestradas y preparadas para neutralizar los núcleos vitales de los elementos subversivos e irregulares, que sirviéndose del terrorismo y de procedimientos irregulares, provocan inestabilidad en el mundo, con especial incidencia en el Sahel y en Oriente Próximo.

P ¿Cuántos soldados forman parte de su unidad?

R Somos aproximadamente unos mil militares. De los cuales aproximadamente un 65% son diplomados de operaciones especiales y el resto son personal que están encuadrados en unidades de apoyo y que realizan tareas esenciales para el cumplimiento de la misión.

P ¿Hay mujeres?

R En el MOE hay mujeres desde el momento en que se abrieron la totalidad de las unidades del Ejército de Tierra a la mujer allá por los años 90. Recientemente hemos celebrado el 30º aniversario de la incorporación de la mujer a las Fuerzas Armadas en España.

P ¿Se les puede considerar el cuerpo de élite del Ejército español?

R Sinceramente, sí. No obstante quiero subrayar que ello no supone decir que somos los mejores, símplemente porque esta unidad es absolutamente distinta, en sus medios, capacidades y misiones a un batallón de Infantería, una Unidad de Carros de combate, o a un Grupo de Artillería. Cada una de ellas emplea medios y procedimientos diferentes, y por ello son utilizadas para alcanzar objetivos o cumplir misiones diferentes. ¿Por qué nos consideramos una unidad de élite? Sencillamente. porque nuestra selección de personal no tiene parangón en el resto del Ejercito. Ningún soldado diplomado en Operaciones Especiales del MOE puede venir directamente de la vida civil. Los aspirantes deben provenir de otras unidades del Ejército de Tierra y pasar un exhaustivo proceso de selección y de formación para llegar a ser un componente de un equipo operativo del MOE.

P ¿Cómo es el proceso de selección?

R El proceso de selección es tremendamente exigente. Dura cuatro meses y está dirigido por personal seleccionado de este mando y que emplea técnicas y procedimientos ya muy perfeccionados para escoger entre 20 a 30 militares de los más de 200 que, procedentes de todas las unidades y especialidades, intentan cada año ser un soldado de operaciones especiales. Hay que tener en cuenta que los que se presentan son profesionales del Ejército de Tierra que buscan en esta unidad un plus de exigencia profesional y personal. El MOE quiere soldados equilibrados, maduros, seguros y de altísima resiliencia psicológica y física.

P ¿En qué misiones está participando actualmente?

R Estamos permanentemente desplegados en Mali, Líbano, Irak y desde hace solo unos días de nuevo en Afganistán. También desplegamos para realizar apoyos temporales en otros países del arco mediterráneo y Sahel, en acciones de seguridad cooperativa con estos países. apoyamos a sus ejércitos mejorando capacidades que les permitan en el corto plazo ser capaces de combatir las amenazas de manera autónoma.

P ¿Países más complicados en los que trabajar?

R Sin duda en todos aquellos en los que nos enfrentamos directamente a la amenaza terrorista, destacando Irak y Afganistán, pero sin descartar ninguno, especialmente de la zona del Sahel, dada la extensión y fuerza que está demostrando allí el fenómeno radical de carácter islamista.

P ¿Ha bajado la amenaza de grandes atentados yihadistas o seguimos en alerta máxima?

R No soy yo quien puede valorar si ha bajado la amenaza en España. Nos mantenemos en el nivel 4, lo que implica que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los servicios de Inteligencia nacionales están realizando un magnífico trabajo de contención de la amenaza pero ésta persiste. Para combatirla, aunque de forma discreta pero eficaz, colaboran las Fuerzas Armadas con sus misiones y labores de inteligencia fuera de España. Todo ello ha motivado que no haya sido necesario por el Gobierno declarar el nivel 5 de amenaza, en donde ya está prevista la implicación de las Fuerzas Armadas en territorio nacional en apoyo a los FCSE.

P ¿Un joven que quiera alistarse en el MOE qué tiene que hacer?

R Como ya he comentado nadie puede venir directamente de la vida civil al MOE. Para ese paso previamente hay que alistarse en alguna de las Unidades del Ejército de Tierra. Yo recomiendo, especialmente, aquellas más exigentes y parecidas a lo que después se va a realizar en el MOE, pero también animo a vivir con intensidad ese periodo que puede ser tremendamente gratificante. Si estando allí uno quiere algo más o algo diferente, que lo intente en el Mando de Operaciones Especiales, en la oferta de plazas que sacamos todos los años.

P Irak, Líbano, Mali, Mauritania, Senegal, Túnez. ¿Cómo reacciona la población local?

R Si hay algo por lo que se admira y se envidia a los militares españoles es por nuestra capacidad innata e inmediata de empatía con la población a la que vamos a auxiliar. No es extraño ver en Irak, Mali y otros países como sus soldados piden ser entrenados por españoles, ver cómo la población saluda al ver la bandera de España en nuestros vehículos o cómo otros países nos preguntan por los manuales y el entrenamiento para hacerlo. No hay truco, hay ese espíritu solidario que cada día infinidad de españoles repartidos por el mundo, independientemente del trabajo que realicen, demuestran con su actitud y entrega a los más desfavorecidos. La esencia de nuestro trabajo en estos países es la seguridad, elemento esencial para construir la paz que traiga la necesaria y deseada estabilidad.