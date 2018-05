La Policía frena el desahucio de una familia con tres menores

La pareja y sus hijos ocupan desde hace cuatro años una casa propiedad de un banco.

Agentes de la Policía Local de Alicante frenaron ayer por la mañana el desahucio de una pareja con tres hijos menores en el barrio Virgen del Remedio de Alicante.

Según explicaron dos de los agentes que intervinieron, en el auto del desalojo no figuraban los tres menores. «¿Qué hacemos con ellos? No los vamos a dejar en la calle», se preguntaba uno de los policías tras decidir que «no se daban las circunstancias adecuadas para proceder al desahucio». Miembros de la plataforma Stop Desahucios, que se concentraban a las puertas de la vivienda para tratar de frenar el desalojo, aplaudieron el gesto de la Policía Local. «No es lo más habitual. De hecho es la primera vez que nos encontramos con un desalojo paralizado por la Policía porque el banco no estaba dispuesto a frenarlo. Iba a por todas», señalaba Susana García, integrante de esta plataforma.

Eran las 10 de la mañana y Nerea Fernández ya tenía todas sus pertenencias y las de su familia metidas en bolsas, dispuesta a abandonar la que ha sido su casa en los últimos cuatro años. Un piso propiedad de un banco que se encontraba vacío. «No tenía donde ir con los niños y me metí», explicaba ayer Fernández.

El de ayer era el cuarto desalojo al que se enfrentaba esta familia, muy activa dentro del movimiento de Stop Desahucios. Apoyándoles, familiares y muchos vecinos que hacían piña en el portal a la espera de que llegara el cerrajero y la comitiva judicial. Nerea fumaba y lloraba a la espera de conocer cuál sería el desenlace final. «No me puedo creer que esté ocurriendo esto, precisamente cuando mañana mi hija hace la comunión».

Durante el jueves y parte de la mañana del ayer, miembros de Stop Desahucios estuvieron mediando con el banco para tratar de frenar el desahucio. Conversaciones que no dieron sus frutos y a la hora señalada se presentaron en la vivienda la procuradora del banco y una decena de agentes tanto de la Policía Local como de la Nacional. Y cuando Nerea ya hablaba con algunos familiares para buscar un lugar donde dormir a partir de esa noche, los agentes de la Policía le comunicaron que el desalojo quedaba paralizado. Ahora el banco tendrá que volver a fijar una fecha para el desahucio.

La historia de ayer tuvo un final muy distinto a que se vivió en Elche el miércoles, donde la policía cargó contra decenas de personas que trataban de impedir el desahucio de una familia con tres hijas menores. Stop Desahucios advierte de que este tipo de episodios se van a repetir en los próximos meses. «Cuando una vivienda pasa a un fondo buitre, como en el caso de Elche o el de hace un mes en la ciudad de Alicante, no podemos hacer nada. Son fondos que tienen su sede por ejemplo en Luxemburgo, por lo que no existen ni siquiera interlocutores con los que poder negociar», lamentaba ayer Susana García. Según la integrante de Stop Desahucios «tenemos constancia de que los bancos están vendiendo masivamente casas a estos fondos, por lo que en los próximos meses vamos a asistir a desalojos masivos en los que nosotros no podemos intervenir».