Pavón: «Aunque se me cuestione como portavoz, no voy a poner mi cargo a disposición de nadie»

Un día después de ser el principal blanco de las críticas que se vertieron en la asamblea del pasado jueves, el actual portavoz municipal de Guanyar Alacant, Miguel Ángel Pavón, no cambió un ápice su discurso, dejando a un lado las palabras que censuran su trabajo como líder del grupo municipal y manteniéndose firme en su cargo: «No comparto las críticas. Aunque se me cuestione como portavoz, no voy a poner mi cargo a disposición de nadie». Al hablar de críticas, Pavón se refiere a las palabras que le dedicaron, en una reunión de las bases más que bronca, militantes de diferente condición: desde inscritos rasos, hasta concejales como Daniel Simón, exasesores como José Pazos o incluso el actual coordinador local de Esquerra Unida en Alicante, Luis Fernando Sevilla.

El edil Simón criticó a Pavón por haber desaprovechado la oportunidad de reivindicarse como portavoz del grupo municipal, en alusión a que pidió la dimisión de Víctor Domínguez minutos después de que éste anunciara su renuncia al acta como concejal pese a negar cualquier tipo de irregularidad en la adjudicación de contratos menores a un simpatizante de Guanyar, que en la suma de las nueve facturas rondaban los 8.300 euros. Por su parte, el exasesor José Pazos habló de que el ambiente en el grupo es «insostenible» y de las «zancadillas» a nivel interno, mientras que Sevilla, líder local de EU, dirigiéndose a Domínguez, afirmó: «Entiendo que te sientas perseguido».

Pavón, pese a todo, se mantuvo ayer firme en que su objetivo de «trabajar», situándose al margen de toda acusación de «juego sucio». «Yo voy a seguir trabajando, porque me debo a la ciudadanía. Yo sólo me dedico a trabajar, a nada más», añadió ayer Pavón, quien apuntó que los intentos de sus críticos (en un bando ahora mayoritario en Guanyar y en EU) para cuestionarle como portavoz «indigna» a «mucha gente en la calle». Sobre la situación del grupo municipal, polarizado en dos facciones totalmente enfrentadas, Pavón admitió que el escenario no cambiará pese a la salida de Víctor Domínguez, líder natural del sector mayoritario, en el que se incluyen los ediles Daniel Simón y Marisol Moreno, frente al grupo de Pavón, al que está «adscrita» Julia Angulo: «La división sigue existiendo, y no sé si la dimisión de Víctor ayudará en algo».

Sobre la dimisión del concejal, que aún no ha puesto fecha a una salida que previsiblemente será antes del próximo pleno municipal, previsto para el 31 de mayo, Pavón defendió su postura de reclamar la marcha de Domínguez: «Agradezco a Víctor su actitud y que aceptase dimitir. Su actitud ha sido opuesta a la de Nerea Belmonte, aunque los casos son similares [ella fue expulsada por adjudicar contratos menores a una empresa de su entorno]».

El acta que dejará Víctor Domínguez aún no se sabe quién la recogerá, aunque todo apunta a que finalmente José Luis Berenguer, el siguiente en la lista (número siete), aceptará formar parte del grupo municipal pese a sus serias reticencias iniciales dado el mal ambiente que se respira. El sector de Domínguez le presiona para que sea concejal y mantener así el control del grupo municipal.