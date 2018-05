El juez obliga a las hermanas Sala a «conservar y mantener» las instalaciones y el coche donde mataron a su madre

Tanto el vehículo como las instalaciones pertenecen ahora a las tres mujeres tras el acuerdo empresarial.

Ni vender ni modificar. El magistrado José Luis de la Fuente ha prohibido a las tres hijas del expresidente de la CAM Vicente Sala y de María del Carmen Martínez que alteren o se desprendan del coche en el que su madre fue asesinada así como de las instalaciones que acogían Novocar, el negocio de automoción regentado por Miguel López, yerno de la fallecida y principal sospechoso de su muerte, donde se cometió el crimen.

Con esta decisión, notificada ayer a las partes y contra la que cabe recurso, el juez accede a la petición planteada por el hijo mayor de la fallecida una vez que ambas propiedades han pasado a ser de sus hermanas en virtud del acuerdo por el que han separado sus intereses patrimoniales. Las tres mujeres han vendido sus participaciones en el negocio del plástico al primogénito que ha pagado parte de la transacción con bienes inmobiliarios, entre ellos el local de Novocar, o con su parte del propio Porsche Cayenne.

Haciendo suyos los argumentos expuestos por Francisco Ruiz Marco, quien ejerce la acusación particular en nombre de Vicente Sala Martínez, el juez se apoya en «la necesidad no sólo de recoger sino de proteger las fuentes de prueba obtenidas a lo largo de todo el proceso penal, pudiendo entenderse incluido el propio escenario del crimen».

En respuesta al escrito de oposición a esta medida que presentaron las también personadas como acusación particular Mar y Antonia Sala en el sentido de que desde que se cometió el crimen no se habría observado la cadena custodia, dice el instructor que más que de «verdaderas medidas cautelares» se trata del «aseguramiento y conservación (...) en evitación de su deterioro o destrucción» ante la posibilidad de que el tribunal, de así estimarse, precisara realizar su propia inspección ocular. Algo que no sería posible «si las instalaciones de Novocar fueran derruidas o reformadas».



«Directamente interesadas»

En cuanto a las objeciones planteadas por las dos mujeres en el sentido de que lo que busca su hermano es «entorpecerles el día a día», no lo ve el juez dónde está el problema dado que se trata de bienes «que no han salido de la esfera patrimonial de quienes son directamente interesados en el procedimiento» y cuando «el vehículo y las instalaciones son titularidad de una sociedad de la que son íntegramente titulares y administradoras mancomunadas las tres hijas de la víctima».

De la Fuente tampoco comparte que las dos hijas de María del Carmen objeten a la medida planteada por su hermano aduciendo que existe en las diligencias una detallada descripción tanto del vehículo como de las instalaciones «dado que el futuro de la medida no es el complementario de tal consignación sino el preparatorio para una posible futura apreciación directa y personal del tribunal y de los miembros del jurado que podría entenderse preferente al mero examen indirecto de las diversas actas, fotografías y vídeos de los que ya se ha hecho acopio».