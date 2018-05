La coordinadora de EU apuesta por limar asperezas con Pavón para afrontar las elecciones

La nueva coordinadora de Esquerra Unida del Paìs Valencià, Rosa Pérez, ha visitado hoy Alicante por primera vez desde que fue elegida en el cargo y ha tendido la mano al actual portavoz de Guanyar Alacant, Miguel Ángel Pavón, para limar asperezas y recomponer la más que evidente división de los dos bandos que cohabitan en la marca blanca de EU.

Acompañada en todo momento por el concejal Víctor Domínguez, que ahora tiene el mando de Guanyar y de Esquerra Unida, Rosa Pérez ha querido dejar claro que ella es la coordinadora de Domínguez, pero también de Pavón y que su objetivo es "sumar y tirar para adelante". "No somos una organización monolítica y no decimos a nadie lo que tiene que hacer, pero vamos a intentar que se llegue a un acuerdo porque Alicante siempre ha sido un ejemplo de cohesión. No perdemos la esperanza de que pueda volver a ser así", ha indicado la coordinadora, apostando por una reedición de la coalición de cara a las próximas elecciones de 2019.

Por su parte, Víctor Domínguez ha negado cualquier irregularidad en la adjudicación de contratos menores a un simpatizante de Guanyar y ha justificado su dimisión en "ética y honestidad para no dañar la imagen de la organización". Domínguez ha insistido en que él no buscó a una persona para adjudicar el servicio concreto y que fue una decisión de los técnicos.

Está previsto que la coordinadora asista esta tarde a la asamblea de Esquerra Unida Alacant, donde intervendrá para presentar la nueva ejecutiva de la formación de izquierdas, se analizará la coyuntura política local y se aprobarán las cuentas y el plan de trabajo hasta los comicios.